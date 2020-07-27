Ahmedinejad resmen geri döndü! 'Acilen durdurun'

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a bir mektup gönderdi ve Yemen'deki savaşı sona erdirme girişimi için fikirler sundu.

Suudi Arabistan gazetesi Asharq Al-Awsat, Ahmedinejad'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hitaben yazdığı mektubun Yemen'deki krizi sona erdirmek, bu ülkeye barış ve dostluk getirmek, ayrıca adaletle ilgili uluslararası güvene dayalı kişilikleri içeren bir komitenin kurulması biçiminde olduğunu yazdı.

Ahmedinejad ise, girişimi "özellikle Yemen ile ilgili olarak ülkesinden ve Yemen'den çok sayıda küresel kriz haberleri alan insani cemaatin bir üyesi" olarak sunduğunu açıkladı.

"İnsani sorumluluğun bu savaşı sona erdirmek olduğunu söyleyen İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, mektubun bir kopyasını da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'e gönderdiğini söyledi.

Ahmedinejad, mektubunda, Yemen'deki çatışmanın "rekabetin ve düşmanlığın artmasına yol açmasının yanı sıra, bölge ülkelerinin ve halklarının yapıcı işbirliğinden uzaklaştırdığını da ekledi ve, "Bu savaş devam edecek, sadece her iki taraftaki masum insanları yok edeceksiniz ve içinde hiç zafer olmayacak. Sonunda herkes kaybedecek" uyarısında bulundu.

Prens Selman'a “Statükonun sizi tatmin etmediğini, masum insanların kurban gittiğini ve yıkılan altyapının sizi üzüntü ile rahatsız edebileceğini biliyorum” diyen Ahmedinejad mektubunda, “ Statükonun ağırlaşmasının sınırını belirlemede, savaşı ve rekabeti sonlandırmada önemli bir rol oynuyor” yorumunda bulundu.

Yemen, 2014 yılının Eylül ayından bu yana, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu tarafından desteklenen Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'ye sadık uluslararası tanınmış hükümet güçleri ile İran yanlısı Husi kuvvetleri arasında yaşanan ve binlerce masum insanın ölümüne yol açan silahlı çatışmaya sahne oluyor.

Kaynak: Al Sharq Al Awsat ve ajanslar

Çeviri: Feyza Akyıl