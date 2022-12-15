‘Ahmak’tan siyasi şov devşirdiler!

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti’li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

2019’daki yerel seçimler sonrası YSK üyelerine, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” sözleriyle hakaret eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti’li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

Reddi hakim talebine ret

Sanık avukatlarının önceki duruşmada delillerin tam araştırılmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, reddi hakim talebinin üst mahkeme tarafından reddedildiğini tutanağa geçirdi. Söz verilen sanık avukatı Kemal Bolat, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanık olarak dinlenilmesini istedi. Hakim, Soylu’nun tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti.

Verilen ara sonrası kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. İddianamede, İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019’da gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK üyelerine hakaret içeren ifadeler kullandığı ifade edilerek, “bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu” ifade edildi.

Siyasi şova dönüştürdü

Yargı kararını ‘mağduriyet’ algısıyla şova dönüştüren 6’lı masanın müdavimleri, Ekrem İmamoğlu’nun çağrısı üzerine Saraçhane’de buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü. Saraçhane’de mikrofonu kapan İP lideri Akşener ise, yargıyı ve iktidarı hedef alırken, tutuklu terörist Demirtaş da İmamoğlu’na destek verdi.

İmamoğlu adaylık sinyali verdi

CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, “Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor. Bizim ideallerimiz var bizim 2023 ideallerimiz var. Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. İstanbul’da başardık Türkiye’de başaracağız” diyerek adeta adaylık mesajı verdi.

Akşener: Bu şarkı burada bitmez

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çağrısının ardından Ankara’dan İstanbul’a gelerek Saraçhane’deki konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Bu şarkı burada bitmez. ‘Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat!’ diyoruz. Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız ve bu haksızlığın karşısında duracağız” dedi.

Demirtaş'tan da destek geldi

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler İmamoğlu’na destek açıklaması yaparken, terörden tutuklu HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da, “Oldu olacak, Ekrem Bey’i Pınarhisar Cezaevi’ne de koyun ki akıbeti aynı olsun” diyerek başkan Erdoğan’a gönderme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de destek için İstanbul’a geldi.