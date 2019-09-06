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Ahlat’ta ‘okul güvenliği’ toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Okul güvenliği” toplantısı düzenlendi.

06 Eylül 2019 Cuma 16:33
Ahlat’ta ‘okul güvenliği’ toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Okul güvenliği” toplantısı düzenlendi.


Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında yapılan toplantıda ilçede eğitim öğretim yılının güven ve huzur içerisinde geçirilebilmesi amacıyla; güvenlik ve asayiş yönünden alınan tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.Toplantıda bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, çocukların ve vatandaşların can güvenliğinin öncelikli konuları arasında bulunduğunu söyledi. Kaymakam Erat, “Bizim için her şeyden öncelikli olarak sizlerin, çocuklarımızın, tüm vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önemlidir. Bu nedenle ilk başta uyarı mahiyetinde denetimler yapılacak, bu kurallara uyulmazsa daha sonra ceza yazılacak. Amacımız ceza yazmak değil sizlerin ve çocuklarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Bu iş sadece bizlerin işi değil bizlerin en büyük yardımcısı sizlersiniz. Gerek okullarla ilgili gerekse servisler hususunda taviz verilmeyecek. Okullarımıza sahip çıkacağız. Bir canı bir dünyaya değişmem. Bundan dolayı hepinizden de aynı hassasiyeti bekliyorum” dedi.



“Çocuklara alıştırılacak en ufak kötü bir alışkanlığın telafisi yok”


Çocuklara alıştırılacak en ufak kötü bir alışkanlığın telafisi olmadığını altını çizen Kaymakam Erat, “Bu hususta herkes bize destek olacak bir ve bütün olacağız. Çocuklarımıza gelecek en küçük bir sıkıntı bana gelmiş sayılır. Gereğini misliyle yaparız. Sizin çocuklarınız bize emanet. Sigara dahil, uyuşturucu, alkol gibi lanet şeylerden çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Lütfen bu hususta bir şey olursa 155 veya 156’yı arayıp söyleyin. Bu melanetleri ilçemizin içerisinde görmeyeceğiz. Burası Kubbet-ül İslam diyarı Ahlat. İlçemizde terör örgütlerine müsaade etmeyeceğimiz gibi hiçbir kötü alışkanlığa da müsaade ettirmemiz lazım. El birliğiyle, kardeşlik duygusu içerisinde bu işleri halledeceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de ne uyuşturucu ne de kötü alışkanlıklar bu ilçede bir şey bırakmayacağız” dedi


Toplantı katılımcıların sorun ve taleplerinin iletilmesi ile karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi konferans salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile okul aile birliği temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:33
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