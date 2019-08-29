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Ahlat’ta 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 10.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:06
Ahlat’ta 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 10. Tarım ve İnsan konulu ulusal fotoğraf yarışması sergisi açıldı. 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren eserler, Ahlat İlçesi Çarho etkinlik alanında sergilendi. Sergilenen fotoğrafları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’in Baş Danışmanları Arif Barata, Atilla Atlı ve ziyaretçiler gezdi. Etkinlik hakkında bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, “Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile bir bankanın işbirliğinde 2018 yılında 10’uncusu düzenlenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın amacı tarım hayvancılık toprak ve su ürünlerinin önemine vurgu yaparak doğa, çevre ve insan ilişkilerine bakış kazandırmak amacıyla fotoğrafların arşivde yer almasını sağlamaktır. Bu yıl toprağın, tarımın, ormanı ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan 11. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının tema kategorinin konusu 2019 yılında "Su" olarak belirlenmiştir. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya 30 Eylül 2019 tarihine kadar katılabilecekler” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:06
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