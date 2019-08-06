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Ahlatlı kadınlardan sanat eseri tablolar

Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce verilen “Kağıt Rölyef” kursuna katılan kadınlar, birbirinden güzel 3 boyutlu sanat eseri tablolar yapıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 15:55
Ahlatlı kadınlardan sanat eseri tablolar

Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce verilen “Kağıt Rölyef” kursuna katılan kadınlar, birbirinden güzel 3 boyutlu sanat eseri tablolar yapıyor.


Kültürel mirasın geçmişten geleceğe taşınması anlamında oldukça önemli bir kurs olan ‘Kağıt Rölyef’ kursunda 3 boyutlu tablolar elde ediliyor. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta tablo yapmasını öğrenen ev kadınları, yaptıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kabartma sanatı olarak da bilinen üç boyutlu rölyef tabloların gerçeğe yakın görüntü hissi verdiğini vurgulayan kurs öğretmeni Şazime Hancı, “Ahlat Halk Eğitimi Merkezi ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekli 37 kursiyerimize kurs veriyoruz. Çok yoğun bir talep var. Burada özellikle bayanlara hem istihdam alanı oluşturmak hem de yapmış oldukları farklı bir sanatı daha onlara aşılamayı amaçlıyoruz. Özelliklede Selçuklu kültürünü buradaki sanatımıza yansıtarak farklı bir tasarım ortaya çıkarıyoruz. Burada özellikle kümbetlerimiz, Selçuklu mezarlıklarımız, özellikle profesyonel fotoğrafçıların çekmiş olduğu fotoğrafları kağıt rölyefe dökerek Ahlat’ın sanat mirasını bir de biz kendi sanatımızla canlandırmak istedik. Çok fazla talep ve ilgi var. Yapılan ürünleri kursiyerlerimiz hem satışlarını yapıyorlar hem de kendilerine meslek ediniyorlar” dedi.



“Bu sanat bir terapidir”


Kağıt rölyef sanatının insan hayatı için stres atma ve terapi olduğunu vurgulayan Hancı, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu sanat özellikle insan hayatına bir terapidir. Hem sanattır hem zanaattır hem de hayatımızda bir terapidir. Bu ilerleyen zamanlarda alzheimer, el titremesi, unutkanlığa birebir gelen bir sanattır. Kağıt rölyef sanatı 3 boyutlu bir sanattır. Özellikle profesyonelce çekilmiş fotoğrafları çoğaltarak 12 adet veya 20 adet fotoğrafı boyutlu bir şekilde perspektif bir bakış açısı olarak derinlik kazandırarak kesildikten sonra bunları üçleme ve boyama aşamasından sonra yapıştırma tekniğiyle 3 boyutlu bir hale getiriyoruz. 3 boyuttan sonra vernikleme ile biz bunları tamamen bir seramik görüntüsü kazandırarak çerçevenin içine yerleştiriyoruz. Bu şekilde 3 tablo yapan kursiyerlerimiz profesyonelce bu sanatı yapmaya başlıyorlar.”


Nur Sema Atılgan isimli kursiyer de, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılmış olan kağıt rölyef kursuna katıldığını belirterek, “Kendim usta öğreticiyim. Şazime Hoca bize haftada bir gününü ayırıyor ve bize bu sanatı öğretiyor. Bende öğrenip tekrar öğrencilere öğretmek için çaba sarf ediyorum.Ayriyeten çok güzel bir terapi oluyor bizim içinde, boş zamanlarımızı değerlendirmek için yaz kurslarına da katılıyoruz. Çok güzel bir sanat, herkesin bu sanatı öğrenmesini tavsiye ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:55
  1. sanat
  2. fotoğraf
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