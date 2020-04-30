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Aktüel

Ahlatcı’dan sanayi esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:08:40 -
Ahlatcı’dan sanayi esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, aşağı sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.


AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay ile birlikte sitede bulunan dükkanları ziyaret eden İl Başkanı Ahlatcı, Koronavirüs salgını işletmelere yapılan destekler hakkında esnaflara bilgi verdi.


Ahlatcı, Koronavirüs salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu hatırlatarak, bununla ilgili bir dizi tedbirler alındığını açıkladı. Ahlatcı, Türkiye’nin bu süreçten en az zararla çıkan ülkelerden birisi olacağını belirtti.


İl Başkanı Ahlatcı, ayrıca esnafların ramazan ayını tebrik etti.

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