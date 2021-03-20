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Biyografi Ahlat kaymakam kim? Fikret Dağ kimdir, nerelidir?
Biyografi

Ahlat kaymakam kim? Fikret Dağ kimdir, nerelidir?

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan, kaymamak adaylarının atamaları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen söz konusu atamaların duyurusu Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının yer aldığı Atama Kararnamesinin açıklanmasının ardından birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı. Taşra Teşkilatında görev yapan mülki idare amirlerinden Fikret Dağ Bitlis’in Ahlat kaymakamlığına atandı. Peki, Ahlat kaymakam kim? Fikret Dağ kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 13:38:00 -
Ahlat kaymakam kim? Fikret Dağ kimdir, nerelidir?

Taşra Teşkilatında görev yapan mülki idare amirlerinden Artvin’in Kemalpaşa kaymakamı olan Fikret Dağ, Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığına atandı. Peki, Ahlat kaymakam kim? Fikret Dağ kimdir, nerelidir?

Fikret Dağ kimdir, nerelidir?

Fikret Dağ, 1986 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. 2004 yılında ilk öğrenimini ve orta öğrenimini Kadınhanı’da tamamlayan Dağ, aynı sene Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Fikret Dağ, birincilikle kazandığı bu bölümden 2008 yılında mezun oldu.

Fikret Dağ, yüksek lisans tezini 2013 yılında İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesi, Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Dağ, "An Analysis of Terrorism in Turkey: TheImportance of Inter-AgencyCoordinationandIntelligenceSharing" (Türkiye'deki Terörizmin Bir Analizi: Kurumlararası Koordinasyonun ve İstihbarat Paylaşımının Önemi) isimli teziyle yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı.

Fikret Dağ, doktora çalışmasına Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nda devam ediyor.

Dağ, 2009 yılında Mersin Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde Gümrük Muhafaza memuru olarak memuriyet hayatına başladı.

2010-2011 yılları arasında Ankara Defterdarlığı'na bağlı olarak Milli Emlak Denetmen Yardımcısı unvanıyla bir süre bu görevi yaptı. Şanlıurfa Kaymakam Adayı olarak 2011 yılında Mülki İdare Amirliğine girdi. 

Sumbas ve Balya ilçelerindeki vekâlet görevlerine ek olarak çeşitli stajlarda ve kurslarda bulunan Fikret Dağ, Sulakyurt Kaymakamlığı, Arsin Kaymakamlığı, Kadışehri Kaymakamlığı ve Kemalpaşa Kaymakamlığı (ve aynı zamanda Sarp Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği) görevlerinden sonra Ahlat ilçesine atanmıştır. 

Kadışehri Kaymakamlığı sırasında, Kabalı Meyve Bahçesi Projesi ile ilgili Bozok A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

05.06.2014 günlü Balya Belediye Meclisi kararıyla Balya Fahri Hemşehrisi ilan edildi. 

İyi derecede İngilizce bilen Fikret Dağ, evli ve bir çocuk babasıdır.

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