Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...

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Gündemden düştükçe akıl almaz reklamlara girişen şarkıcı tayfasından pes dedirten şarkı reklamı yapıldı.

Ahlaksız klibiyle tepki toplayan şarkıcı İrem Derici, "Acaba hasta olmadı mı?" dedirten bir reklama imza attı.

Koronavirüs hastalığına yakalandığını iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici, reklam yaparak pes dedirtti.

Koronavirüse rağmen konserini iptal etmemişti

Bedenini sergileyen klibiyle tepki toplayan İrem Derici, daha önce de koronavirüse rağmen konser düzenlemiş ve "Viyana'da konserim var sonra Irak'ta konserim var. Koronavirüs korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere." diyerek tepki görmüştü.