Ahlaksızlık ellerinde patladı!

yeniakit.com.tr Hürriyet Pazar’dan Hakan Gence’ye konuşan Cezmi Ersöz isimli sapkınlık müptelası sözde yazar, açık bir şekilde eş değiştirme (swinger) rezaletini savunmuştu. Gazetenin bu rezaleti nasıl yayımladığı merak edilirken, “Aydın Doğan zihniyeti devam ediyor” yorumları yapılmış, “Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl olur da yayımlarsınız?” ve benzeri mesajlar yayımlanmıştı.

Hakan Gence yazdı, Çınar Oskay yayınladı!

Röportajda imzası bulunan Hakan Gence’nin geçmişte toplumu ifsad eden magazinel figürlerle yaptığı röportajlar arşivdeki yerini korurken, Hürriyet Pazar’ın Yazı İşleri Müdürü Çınar Oskay’a da bu rezaleti yayınladığı için tepkiler büyük.

Yöneticiler sessiz!

Gazetenin yeni sahibi Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın ahlaksız röportaj hakkında sessiz kalması da, kamuoyunda infiale neden oldu.

“Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl yayımlarsınız?”

Özellikle sosyal medya üzerinden batı tarzı cinsel yaşamı destekleyen bu skandal haber çok sayıda eleştiri aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, rezalet haberi yapanlara şu sözlerle seslendi:

“Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl olur da yayımlarsınız. Sizde hiç toplumsal hassasiyet yok mu? Her bayide satılan, havalanlarında otobüslerde dağıtılacak kadar yaygın olan Hürriyet Gazetesi'nin duyarsız yöneticileri; sizin eşiniz çocuğunuz yok mu?”