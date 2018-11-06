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Ahlaksızlık ellerinde patladı!

Hürriyet’te yayımlanan, sözde yazar Cezmi Ersöz’ün skandal röportajı, “Aydın Doğan zihniyeti devam ediyor” yorumlarına neden olurken, gazetenin yeni sahibi Yıldırım Demirören’in bu rezalete sessiz kalması tepkiye neden oldu.

06 Kasım 2018 Salı 14:11
Ahlaksızlık ellerinde patladı!

 yeniakit.com.tr  Hürriyet Pazar’dan Hakan Gence’ye konuşan Cezmi Ersöz isimli sapkınlık müptelası sözde yazar, açık bir şekilde eş değiştirme (swinger) rezaletini savunmuştu. Gazetenin bu rezaleti nasıl yayımladığı merak edilirken, “Aydın Doğan zihniyeti devam ediyor” yorumları yapılmış, “Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl olur da yayımlarsınız?” ve benzeri mesajlar yayımlanmıştı.

Hakan Gence yazdı, Çınar Oskay yayınladı!

Röportajda imzası bulunan Hakan Gence’nin geçmişte toplumu ifsad eden magazinel figürlerle yaptığı röportajlar arşivdeki yerini korurken, Hürriyet Pazar’ın Yazı İşleri Müdürü Çınar Oskay’a da bu rezaleti yayınladığı için tepkiler büyük.

Yöneticiler sessiz!

Gazetenin yeni sahibi Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın ahlaksız röportaj hakkında sessiz kalması da, kamuoyunda infiale neden oldu.

“Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl yayımlarsınız?”

Özellikle sosyal medya üzerinden batı tarzı cinsel yaşamı destekleyen bu skandal haber çok sayıda eleştiri aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, rezalet haberi yapanlara şu sözlerle seslendi:

“Bu deyyusun ahlaksız sözlerini nasıl olur da yayımlarsınız. Sizde hiç toplumsal hassasiyet yok mu? Her bayide satılan, havalanlarında otobüslerde dağıtılacak kadar yaygın olan Hürriyet Gazetesi'nin duyarsız yöneticileri; sizin eşiniz çocuğunuz yok mu?”

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:11
  1. Aydın
  2. Hürriyet Pazar
  3. Hakan Gence
  4. Cezmi Ersöz
  5. Çınar Oskay
  6. Vahap Munyar
  7. Mehmet Soysal
  8. Yıldırım Demirören

YORUM YAZ

  • muratmurat8 dk önce
    özgürlük budur işte beyler.''birey''her istedğini yapabilmesidir. Benim merakım grup sexe, eş değiştirme, eşinin başkasıyla sevişmesini seyretmekten zevk almaya demokratlar, laikler ne diyor.Eşcinselliği bir çoğu zaten içine sindirdi.Sindirenlerin umarım eşi abisi ablası kardeşi oğlu veya kızı babası veya annesi bir gün eşcinselle ve türevlerinden olur diyecem ama diyemiyorum sonuçta pis huylular arttıkça toplum daha da ahlaksızlaşıyor.BEN LAİKİM DİYENLER lütfen bir cvp buyursun.
  • muammermuammer8 dk önce
    Eğer ahlaka davet eden ayet veya hadis yayınlasalardı, başkanından, Devlet Bahçeli'sine kadar hepsi en güçlü şekilde tepkisini ortaya koyardı. Ahir zamanda yaşıyoruz bunlar gayet normal.
  • hercaihercai19 dk önce
    ''Deyyus'' kelimesi gectigine gore bende ''deyyus'' diyebilirim bu hergelelere. Sahi, bunlarin hepsinin yahudi sabetayist oldugunu da biliyormusunuz ey turk halki?
  • hay bin gunduzhay bin gunduz21 dk önce
    vay boncuklar vay
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