Ahlaksızlığın merkezi Batı

Son günlerde meydana gelen birkaç münferit hadise üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışan Batı dünyasının büyük bir ahlaki çöküşün eşiğinde olduğu ortaya çıktı.

Ülkemizi ve İslam coğrafyasını pedofilinin ve tecavüzlerin merkeziymiş gibi göstermeye çalışan Hristiyan aleminin, cinsel sapkınlıkların merkez üssü haline geldiği bildirildi. Akit’in ulaştığı istatistikler ise Batılı ülkelerde yaşayan kadınların ve çocukların, sapkın ruhlu insanların hedefi haline geldiğini ortaya koydu.

ABD'DE HER 5 ÇOCUKTAN 1'İ CİNSEL SALDIRIYA UĞRUYOR

İngiltere’de her 20 çocuktan 1’i cinsel saldırıya uğrarken, ABD’de her 5 çocuktan 1’inin sapkınların kurbanı olduğu, Avustralya’da da her yıl 50 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı kaydedildi. İngiltere’de her yıl 85 bin kadın tecavüze uğrarken, bu rakamın Almanya’da 80 bin olduğu, Fransa’da ise kadınların yüzde 12’sinin tecavüze uğradığı ifade edildi.

ÇOCUKLAR SAPIKLARIN KURBANI

Dünyaya insan hakları dersi vermeye kalkan Batı medeniyetinin kadınları ve çocukları sapkınların bir numaralı kurbanı haline gelmiş durumda. Kendi topraklarında yaşanan ahlaki kaosu görmezden gelen Hristiyan dünyasının, ülkemizdeki birkaç münferit olayı diline dolaması Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Her fırsatta Türkiye’ye akıl vermeye kalkan İngiltere’de her 20 çocuktan 1’i cinsel istismara uğruyor. İstismara maruz kalan çocukların yüzde 90’ı tanıdıklarının ya da aile içindeki kişilerin kurbanı oluyor. Dünyanın jandarmalığına soyunan ABD’de ise çok daha vahim bir tablo karşımıza çıkıyor. ABD’de her 5 çocuktan biri en güvende olması gereken yerler olan okulunda yahut evinde cinsel istismara uğruyor.

HER YIL ON BİNLERCE ÇOCUK

Avustralya’da ise her yıl 50 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu mahkeme kayıtları gözler önüne seriyor. Ülkemizi çocuk istismarı konusunda suçlayan İsveç’te ise çocuklar sapkın ruhların kirli emellerine kurban gidiyor. İsveç’te sadece 2016 yılında 10 bin 400 çocuğun istismara uğradığı saptandı. Batı medeniyetinin Afrika’daki karargahı Güney Afrika ise bebek istismarları bile akıl alma boyutlara ulaşmış durumda.

KADINLAR TECAVÜZ MAĞDURU

Gayri ahlaki ilişkilerin özendirildiği Batı dünyasında tecavüz olayları gün geçtikçe artmakta. Amerika ve AB ülkelerinde yaşayan kadınlar ırz ve can güvenliği yok. Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Fransa’da kadınların yüzde 12’si en az bir defa tecavüze maruz kalıyor. Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da her yıl 80 bin kadın tecavüze uğruyor. Batı’nın beyni olarak kabul edilen İngiltere’de ise her yıl 85 bin kadın sapıkların kurbanı oluyor.

Dünyada ise en fazla tecavüz ve tacizin yaşandığı ülke ABD olurken Kanada ise tecavüz ve tacizde dünya 8’inci sırada yer alıyor. İsveç’te ise her yıl yüz binden fazla kadın taciz veya tecavüz mağduru olarak polise başvuruyor.

HRİSTİYAN ÜLKELER ZİRVEDE

Çocuk istismarında, Hollanda, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya ilk beş sırada yer alıyor. Kadınlara yönelik tecavüz vakalarında ise ABD ve diğer Hristiyan ülkeleri başı çekiyor. Yürütülen algının aksine ne Türkiye ne de diğer İslam ülkeleri ise istatistiklere dahi girmiyor.