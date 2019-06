Ahlâksızlığı yapana değil ifşa edene sövüyorlar!

Devlet sırrı niteliğindeki belgeleri ve MİT TIR’larını ifşa eden vatan haini Can Dündar’ın yaptığına gazetecilik olarak bakanlar, demokrasi cinayetinin işlendiği The Marmara otelindeki Ekrem İmamoğlu-İsmail Küçükkaya görüntülerine ise tepki göstermiyor. Aleni bir şekilde gayri ahlaki bir fiile imza atılan buluşmanın mahiyetinden ziyade, görüşmenin basına yansımasına tepki gösteren medyanın paçozları ise büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor. Ahlaksızlığın içeriğinden ziyade, ahlaksızlığın yapıldığı yere dikkat çeken şark kurnazları, milletimizin derin irfanına ucuz bir operasyon çekmeye çalışıyor.

Etik ve hukuki değil

Hukukçu Ali Osman Bağırgan, hedef saptırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, “Ortada gizli bir görüşme var. Gizli görüşme otel de olur mu diyerek algı yürütüyorlar. Otel de olmayacak da nerede olacak? O görüntüler ortaya çıkmasa demokrasimizin ayaklar altına alındığından haberimiz bile olmayacak. Bir kere bu görüşme etik değil” dedi. Görüşmenin etik olmadığını belirten Bağırgan, şöyle konuştu: “Türkiye’nin nefesinin tutarak beklediği canlı yayın öncesi taraflardan birinin, programın moderatörüyle görüşmesi akıl alır gibi değil. Bu durumun ‘ne var ki canım bunda’ diyerek geçiştirilmeye çalışılması da, esas meseleyi gizlemek için yapılan bir komplodan ibarettir. Bütün bir milleti kandırmışlardır. Zira kamuoyu sanıyordu ki, taraflar eşit şartlarda çıkacak. Öyle olmadığını bu görüntülerden sonra net şekilde anladık.”

Kirli yüzü

Araştırmacı yazar Ercan Çifci ise, jakoben zihniyetin milletin arkasından iş çevirmeye devam ettiğini belirterek, “Kendilerini hâlâ milletin üstünde gören, milletin aklıyla alay eden jakoben bir anlayış var. Yasal ve yasadışı her şeyi yapacaklar ama bu millet onları normal karşılayacak” dedi. Görüntülerin skandal nitelikte olduğunu vurgulayan Çifci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatanın has evladı bir muhabir, The Marmara’daki görüşmeyi gündeme taşıdığında, böyle gazetecilik olur mu falan. Dürüst gazetecilik palavrası ellerinde patladı. Paniklemeleri bundan. Gerçek gazetecilerin verdikleri haberler sayesinde bunların yalanlarla örülü dünyaları çöküyor, millete kurdukları tuzak bozuluyor. Bu jakobenlerin hırçınlaşması ve zaman zaman mızmızlanması kurdukları yağma düzeninin bitiyor olmasından dolayı.”