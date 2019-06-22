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Ahlâksızlığı yapana değil ifşa edene sövüyorlar!

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın 16 Haziran'daki ortak yayından birkaç gün öncesinden bir otel odasına bir araya gelmelerine değil de bu ahlâksızlığı deşifre edenlere tepki gösteriliyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:00
Ahlâksızlığı yapana değil ifşa edene sövüyorlar!

Devlet sırrı niteliğindeki belgeleri ve MİT TIR’larını ifşa eden vatan haini Can Dündar’ın yaptığına gazetecilik olarak bakanlar, demokrasi cinayetinin işlendiği The Marmara otelindeki Ekrem İmamoğlu-İsmail Küçükkaya görüntülerine ise tepki göstermiyor. Aleni bir şekilde gayri ahlaki bir fiile imza atılan buluşmanın mahiyetinden ziyade, görüşmenin basına yansımasına tepki gösteren medyanın paçozları ise büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiliyor. Ahlaksızlığın içeriğinden ziyade, ahlaksızlığın yapıldığı yere dikkat çeken şark kurnazları, milletimizin derin irfanına ucuz bir operasyon çekmeye çalışıyor.

Etik ve hukuki değil

Hukukçu Ali Osman Bağırgan, hedef saptırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, “Ortada gizli bir görüşme var. Gizli görüşme otel de olur mu diyerek algı yürütüyorlar. Otel de olmayacak da nerede olacak? O görüntüler ortaya çıkmasa demokrasimizin ayaklar altına alındığından haberimiz bile olmayacak. Bir kere bu görüşme etik değil” dedi. Görüşmenin etik olmadığını belirten Bağırgan, şöyle konuştu: “Türkiye’nin nefesinin tutarak beklediği canlı yayın öncesi taraflardan birinin, programın moderatörüyle görüşmesi akıl alır gibi değil. Bu durumun ‘ne var ki canım bunda’ diyerek geçiştirilmeye çalışılması da, esas meseleyi gizlemek için yapılan bir komplodan ibarettir. Bütün bir milleti kandırmışlardır. Zira kamuoyu sanıyordu ki, taraflar eşit şartlarda çıkacak. Öyle olmadığını bu görüntülerden sonra net şekilde anladık.

Kirli yüzü

Araştırmacı yazar Ercan Çifci ise, jakoben zihniyetin milletin arkasından iş çevirmeye devam ettiğini belirterek, “Kendilerini hâlâ milletin üstünde gören, milletin aklıyla alay eden jakoben bir anlayış var. Yasal ve yasadışı her şeyi yapacaklar ama bu millet onları normal karşılayacak” dedi. Görüntülerin skandal nitelikte olduğunu vurgulayan Çifci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatanın has evladı bir muhabir, The Marmara’daki görüşmeyi gündeme taşıdığında, böyle gazetecilik olur mu falan. Dürüst gazetecilik palavrası ellerinde patladı. Paniklemeleri bundan. Gerçek gazetecilerin verdikleri haberler sayesinde bunların yalanlarla örülü dünyaları çöküyor, millete kurdukları tuzak bozuluyor. Bu jakobenlerin hırçınlaşması ve zaman zaman mızmızlanması kurdukları yağma düzeninin bitiyor olmasından dolayı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:00
  1. MİT TIR’ları
  2. Can Dündar
  3. The Marmara oteli
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. İsmail Küçükkaya
  6. Hukukçu Ali Osman Bağırgan
  7. Araştırmacı yazar Ercan Çifci
  8. jakoben zihniyeti

YORUM YAZ

  • ahmetahmet29 dk önce
    temel ahlaksizlugi gormeyen "ikiyuzlu ahlaksizlar rahatsiz"
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU49 dk önce
    BUNLAR HER ŞEYİ YAPACAKALAR.DOKUNULMAZLAR.SAKIN ELEŞTİRMEYİN.
  • OSMANLI OSMANLI 53 dk önce
    Hala daha bizans oyunları oynanıyor , iktidara muhalefet olsun diye , aklı selim seçmenlerde bunların yalanlarına ve hainliklerine ortak oluyorlar .
  • fahri horolom çaykaralıfahri horolom çaykaralı58 dk önce
    Tüm ahlaksızlığa karşı hala görüntüleri yayanı dava etme derdindeler. Şöyle misal vereyim. Hırsızlık yaptığı işyerinin güvenlik kameralarına yakalanan hırsız bu görüntüleri polise sızdıran (!) işyeri sahibini dava etmesi gibi bir şey yani yavuz hırsızlık...
  • takiitakii59 dk önce
    ÜLKEMİZDE HAKİKİ GAZETECİLİK GELİŞMEMİŞ KEŞKE HAKİKİ SAMİMİ GAZETEİELİK GELİŞSEYDİ
  • BurdurluBurdurlu1 sa önce
    tabiiki bir tv programında sorulan soruların akibeti çok önemli, yoksa terörist başının yazdığı mektuba bel bağlanmış önemli değil, devletin haber ajansında çarşaf çarşaf imralı canisi şöyle dedi böyle dedi diye haberler yapılması önemli değil, bebek katili adamın yerli ve milli diye öne sürülmeye çalışılması önemli değil, terörbaşının kardeşinin trt kürdiye çıkıp imamoğluna sallaması önemli değil... istanbuldaki rant elden gitmesin diye yarın öbür gün yeni açılım yapılır, yeni habur şovu yapılır hatta özerklik söylemleri gelir, yeri gelir vatan toprağı bile tehlike altına girer, ama ranttan önemli değil di mi?

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