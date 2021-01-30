Ahlaksızlığa 'dur' denildi! 100 kişinin katıldığı 'swinger' partisine polis baskını

Korona vakalarının artış göstermesi üzerine yaklaşık bir aydır sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te bir eve çok sayıda kadın ve erkeğin girdiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine polis söz konusu eve baskın yaptı.

100 kişilik ahlaksız parti

Polis, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu evde bazı kişileri gayrimeşru ilişkiye girerken yakaladı. Olayı soruşturan yetkililer, ihbar üzerine eve girdiklerini, evde bulunan kişilerin maskesiz bir şekilde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ahlaksız parti düzenlediklerini söyledi.

Organize eden 3 kişi tutuklandı

Polis, evde bulunan kişilerin kendilerine karşı koymadıklarını, partiye katılan kişilere para cezası verildiğini aktardı. Ayrıca partiyi organize eden üç kişi de tutuklandı.