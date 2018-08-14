Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)

yeniakit.com.tr Türkiye’deki ahlaksız zihniyetin ‘Sözcü’sü yeni bir skandala imza attı. Müslüman-Türk aile yapısının temellerine dinamit döşemeyi kendine adeta görev bilmiş Batı’cı zihniyetin önde gelen temsilcisi, halkın benimsediği ahlaki değerleri hiçe saydı. İngiltere’deki bir çocuk parkında güpegündüz insanların içinde cinsel ilişkiye giren bir sapık çifte etraftaki ebeveynlerin gösterdiği tepkiyi Sözcü, “Ebeveynler çifte şiddet uyguladı” şeklinde haberleştirdi. Böylece Sözcü, ahlaksızları değil, ebeveynleri vandal gibi gösterdi.

ÇOCUK PARKINDA AHLAKSIZLIK

Avrupa’nın ahlak tanımaz yozları, İngiltere’nin Leeds kentinde ortaya çıktı. Ahlaksız bir çift, çocuk parkında insanların gözü önünde gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. Bu sapıklığı kabul etmeyen ebeveynler, çiftin yanına giderek tepki gösterdi.

AHLAKSIZ AVRUPA’NIN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ: SÖZCÜ

İngiltere’deki bu ahlaksızlığı haberleştiren sözde gazete Sözcü, sapık zihniyetin ağzından konuştu. “Çocuk parkında sevişen çifte meydan dayağı” başlığıyla haberi yayımlayan Sözcü, videonun altında, “İngiltere’nin büyük kentlerinden Leeds’te eşi benzerine rastlanmamış bir olay meydana geldi. Şehrin merkezinde çocukların spor yaptığı parkta bir çift alenen cinsel ilişkiye girdi. Polisi arayan etraftaki ebeveynler yetkililerden yanıt alamayınca çifte şiddet uyguladı.” ifadelerini paylaştı.

İşte o haber:

“ÇİFTE ŞİDDET UYGULADI” İFADESİ AİLE ANLAYIŞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Sözcü’nün bu sapkınlığa sahip çıkarak, “çifte şiddet uyguladı” ifadesini kullanması, malûm zihniyetin aileye bakış açısını gözler önüne serdi. Bu skandal hareketi savunur gibi ifadeler kullanan Sözcü, çocukların oynadığı bir parkta alenen cinsel ilişkiye girilmesinde hiçbir mazur görmediğini belli etmiş oldu.