THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)

Sözcü, ahlaksız zihniyetini bir kez daha gösterdi. İngiltere’de güpegündüz çocuk parkında ahlaksızlık yapanlara, çocukların ebeveynlerinin tepki göstermesini haber yapan Sözcü, “ebeveynler çifte şiddet uyguladı” şeklinde skandal bir ifade kullandı.

14 Ağustos 2018 Salı 16:04
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)

 yeniakit.com.tr Türkiye’deki ahlaksız zihniyetin ‘Sözcü’sü yeni bir skandala imza attı. Müslüman-Türk aile yapısının temellerine dinamit döşemeyi kendine adeta görev bilmiş Batı’cı zihniyetin önde gelen temsilcisi, halkın benimsediği ahlaki değerleri hiçe saydı. İngiltere’deki bir çocuk parkında güpegündüz insanların içinde cinsel ilişkiye giren bir sapık çifte etraftaki ebeveynlerin gösterdiği tepkiyi Sözcü, “Ebeveynler çifte şiddet uyguladı” şeklinde haberleştirdi. Böylece Sözcü, ahlaksızları değil, ebeveynleri vandal gibi gösterdi. 

ÇOCUK PARKINDA AHLAKSIZLIK

Avrupa’nın ahlak tanımaz yozları, İngiltere’nin Leeds kentinde ortaya çıktı. Ahlaksız bir çift, çocuk parkında insanların gözü önünde gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. Bu sapıklığı kabul etmeyen ebeveynler, çiftin yanına giderek tepki gösterdi.

AHLAKSIZ AVRUPA’NIN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ: SÖZCÜ

İngiltere’deki bu ahlaksızlığı haberleştiren sözde gazete Sözcü, sapık zihniyetin ağzından konuştu. “Çocuk parkında sevişen çifte meydan dayağı” başlığıyla haberi yayımlayan Sözcü, videonun altında, “İngiltere’nin büyük kentlerinden Leeds’te eşi benzerine rastlanmamış bir olay meydana geldi. Şehrin merkezinde çocukların spor yaptığı parkta bir çift alenen cinsel ilişkiye girdi. Polisi arayan etraftaki ebeveynler yetkililerden yanıt alamayınca çifte şiddet uyguladı.” ifadelerini paylaştı.

İşte o haber:

“ÇİFTE ŞİDDET UYGULADI” İFADESİ AİLE ANLAYIŞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Sözcü’nün bu sapkınlığa sahip çıkarak, “çifte şiddet uyguladı” ifadesini kullanması, malûm zihniyetin aileye bakış açısını gözler önüne serdi. Bu skandal hareketi savunur gibi ifadeler kullanan Sözcü, çocukların oynadığı bir parkta alenen cinsel ilişkiye girilmesinde hiçbir mazur görmediğini belli etmiş oldu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:04
  1. Sözcü
  2. İngiltere

YORUM YAZ

  • ceza kesindirceza kesindir44 dk önce
    inglitere de oyle bir olay vuku buldugunda standart uygulama, mahkeme faillere, toplum ahlak kurallarini ihlal etmekten ceza verir. ceza; hak mahrumiyeti, ucretsiz kamu hizmeti,tazminat, kinama ve hapis. irade hakimindir.
  • ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ1 sa önce
    kafir oğlu kafirler . homoseksüelliğe , lezbiyenliğe zinaya pirim veren de...usların .... haramdır ...
  • hercaihercai1 sa önce
    Yahu nedir bu Sozcu gazetesi, ahlaksizliktan ibaretyayin kurulusu? Devlet neden kapatmiyor boyle gazeteleri, ille biri cikip tum gazeteyi yakmasi mi lazim yoksa? Nedir bu! Sikayet var ama onlem yok! Boyle olmaz! Şok gazetesi de oyle, ciplakliktan baska bisey yok! Kapatilmali!
  • serhatserhat1 sa önce
    yaşam tarzlarında hayvanlar alemini rol model alanlara uygun davranış sergilemiş sözcü
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
  1. Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı
  2. Evin bahçesinde patlama! 4 çocuk..
  3. Bakan duyurdu: Konutta yeni kampanya..
  4. BDDK'dan bankaları 'rahatlatan'..
  5. İBB, 35 Bin üniversite adayına rehber..
  6. Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda..
  7. Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
  8. Skandal F-35 kararı sonrası Yunan..
  9. Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya..
  10. Ülke şokta! Dükkana bomba ile..
  11. Dolar güne nasıl başladı?
  12. Belediye başkanından örnek tasarruf:..
  13. Konutta son dakika kampanya!
  14. 200 milyon yıl öncesine ait olan yeni..
  15. Azerbaycan'da Türkiye'ye destek!
  16. FBI'dan dünyayı korkutan dolar..
  17. Çorum'da seyir halindeki araç alev aldı
  18. Amerika menşeli teknolojik ürünlere..
  19. Çin'den ABD'ye savunma bütçesi tepkisi!
  20. Ölmeyi yasaklayan fenomen muhtar..
Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?