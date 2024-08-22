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Yerel Ahlaksızlara ders olsun! Hovardalık peşinde ibretlik son
Yerel

Ahlaksızlara ders olsun! Hovardalık peşinde ibretlik son

Yeniakit Publisher
2024-08-22 12:18:00 -
Ahlaksızlara ders olsun! Hovardalık peşinde ibretlik son

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde bir genç, kız arkadaş bulma vaadiyle internette tanıştığı kişiye hem cinsel içerikli videosunu hem de 276 bin lirasını kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı ilçesinde yaşayan M.Y. (24) isimli genç, arkadaş bulma sitesinde tanıştığı ve bayan olduğunu düşündüğü kişiye tek seferlik cinsel içerikli videosunu çekip gönderdi. Daha sonra kendisini arayan ve avukat olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi ile 7 kez değişik miktarlarda toplam 276 bin TL'yi şüphelilerin hesabına gönderen M.Y. daha sonra kendisini arayan şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını beyan ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda inceleme başlatıldı.

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