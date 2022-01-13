Ahlaksızlar işbaşında! Cemaatlere topyekün saldırı

Enes Kara'nın intiharı üzerinden tüm cemaatler, dini kurumlar ve Müslümanlar baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bir tekil örnek üzerinden tüm cemaatlerin kapatılması gerektiğine kadar çağrılar yapan kemalistler, kendi yedikleri haltları unutturmak için mütedeyyin kesime topyekün savaş başlattı. Özellikle medya eliyle laikçiler mütedeyyinleri suçlamak için manşetlerini silah olarak kullanmaya başladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili'nde kemalistlerin sistematik saldırıları ve laikçilerin kurumlarına gençlerin maruz kaldığı zorbalık oranları da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, kemalist kurumlarda daha az vaka olsa, "Kardeşim neden dindarlarda daha az olması lazımken daha fazla?" diye sorulabileceğini belirtti.

Karahasanoğlu, dindar kurumlarla kemalist kurumların bir bütün olarak masaya yatırılması gerektiğini söyledi ve, kemalistlerin yanında yetişen gençlerin çok daha fazla baskıya, şiddete, zorbalığa, istismara maruz kaldıklarını belireterek resmi verileri okudu.