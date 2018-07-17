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Ahlâksız zihniyet

Feminist hukukçu Feyza Altun, sosyal medyada yaptığı yorumda annelik kavramını ayaklar altına aldı, mahkemelere ahlaksız bir teklifte bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 12:05
Ahlâksız zihniyet

 HABER MERKEZİ  İngiliz kökenli feminizm akımının Türkiye uzantıları, toplum yapısını dejenere etmek için iğrenç yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Feminist hukukçu Feyza Altun, sosyal medyada yaptığı yorumda annelik kavramını ayaklar altına aldı, mahkemelere ahlaksız bir teklifte bulundu.

BELHUM ADAL...

Feminizm illetinin Türkiye’de geniş kitlelere yayılması için çaba gösteren isimlerden olan Avukat Feyza Altun Twitter’dan yaptığı iğrenç yorumda, eşini aldatan kadınların ceza almamasını istedi. ‘Feminazi’ Feyza Altun, “Anne iyi bir anneyse kiminle seviştiğinin önemi olmamalıdır mahkeme için” dedi. Altun’un, Mustafa Ceceli’yi İntizar isimli bir şarkıcıyla aldatan Sinem Gedik’i savunmak için yaptığı ‘hayvandan da aşağı’ seviyedeki teklifi büyük tepki topladı.

“AHLÂKSIZLIĞI NORMALLEŞTİREMEZSİNİZ”

Altun’a gelen tepkilerden bazıları şöyle:

  • “Bu nasıl ahlaksızca bir laf. Ne demek kiminle seviştiğinin önemi yok! Bu yorumunuz genç annelere çocuklara kötü örnek. Ahlak edep diye değerlerimiz var hatırlamak ister misiniz.”
  • “Senin psikolojik sorunların var, çok samimiyim tedavi ol”
  • “Feyza, sen artırım davalarından boşanma davalarından para kazanmayı çok seviyor olabilirsin ama birazcık insan olmayı dene.”
  • “Öyle özgürlük, kadın hakkı falan diyerek ahlaksızlığı normalleştiremezsiniz. Üstelik önüne gelenle sevişen kadın nasıl iyi anne olur? Siz prim yapmak için başka bir şey bulun.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 12:05
  1. Mustafa Ceceli
  2. İntizar
  3. Sinem Gedik
  4. Feyza Altun

YORUM YAZ

  • soför ahmetsoför ahmet12 dk önce
    yav bu ne is feministler artik isi azitti Burda benim bi komsu var yaninda kocaman bi it gezdiriyor erkekle falan isi olmazmis otur kalk yat pati herdedigini yapan birisini istermisbu her isteyen istedigini yaparsa nereye varilacagini düsünelim Allah yardimcimiz olsun
  • VatandaşVatandaş9 dk önce
    Engin can burda bir ahlak sorunu bir aile yapisi var sen kalkmiş namazdanlidanabdesli den örnek veriyorsun biz bir insanin aile yapisini aile kavramini elle aliyoruz sen namazliya tek eşliye çakiyorsun bu dinle imanla niye bu kadar ugraşiyorsunuz bir dini mümin hatali ise bütün dini müminmi hatali bazi hayvanlar bile eşlerini kıskaniyor kaldiki bir insan eşini koruyup kollamazmi
  • ENGİN CANENGİN CAN25 dk önce
    ANNENİN CİNSİ TERCİHİ ÖNEMLİ DEGİL.BİZ NE NAMAZLI ABDESTLİ ANNE BİLİYORUZ Kİ MALESEF COCUKLARINI TUVALETE BIRAKIP KAÇIYORLAR.COCUKLARINI PAZARLIYORLAR.ÜSTELİK BU ANNELERİN BAZILARIDA TEK EŞLİ VE DİNİ BÜTÜN DENİLECEK KADINLARDAN.DEMEM O Kİ .İNSANIN ANNELİK VASFI DİNİ GÖRUŞUYLECİNSEL TERCİHİYLE DEGERLENDİRİLEMEZ.MESELA JAPONLAR BUDİST.BUDİST ANNELER ANNE DEGİLMİ.
  • Mahir Mahir 6 dk önce
    Bunlarin Içi gibi dişida miyde bulandiriyor! Bunlarin hepsininde kani bozuk pislik/dişki akiyor damarlarindan!
  • 124 BİN PEYGAMBERİN GÖNDERİLME SEBEBİ124 BİN PEYGAMBERİN GÖNDERİLME SEBEBİ17 dk önce
    KÖKÜNÜZ KURUSUNBATIYA GİDESİNİZ BURADA YAPTIKLARINIZI ONKATINI O BATIYA YAPASINIZ
  • ssseeessseee25 dk önce
    ahlaksizligin tavan yaptigi bir davranis Hiristiyan aleminde bile böyle bir ahlaksizlik yok ya orlarda bile Hakim soruyor cocugun babasi kim diyetüüüüüüüüüüüüühhhhh
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