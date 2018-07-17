Ahlâksız zihniyet

HABER MERKEZİ İngiliz kökenli feminizm akımının Türkiye uzantıları, toplum yapısını dejenere etmek için iğrenç yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Feminist hukukçu Feyza Altun, sosyal medyada yaptığı yorumda annelik kavramını ayaklar altına aldı, mahkemelere ahlaksız bir teklifte bulundu.

BELHUM ADAL...

Feminizm illetinin Türkiye’de geniş kitlelere yayılması için çaba gösteren isimlerden olan Avukat Feyza Altun Twitter’dan yaptığı iğrenç yorumda, eşini aldatan kadınların ceza almamasını istedi. ‘Feminazi’ Feyza Altun, “Anne iyi bir anneyse kiminle seviştiğinin önemi olmamalıdır mahkeme için” dedi. Altun’un, Mustafa Ceceli’yi İntizar isimli bir şarkıcıyla aldatan Sinem Gedik’i savunmak için yaptığı ‘hayvandan da aşağı’ seviyedeki teklifi büyük tepki topladı.

“AHLÂKSIZLIĞI NORMALLEŞTİREMEZSİNİZ”

Altun’a gelen tepkilerden bazıları şöyle: