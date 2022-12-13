Ahlâksız yürüyüş!

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekillerinin Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızı için TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüyerek şov yapması, “yüzsüzlüğün bu kadarı da fazla” dedirtti. Yıllardır CHP teşkilatlarında ardı ardına patlayan onlarca taciz, tecavüz, cinsel istismar, eşcinsel skandallara ilişkin hiçbir adım atmayan Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin, henüz duruşması bile yapılmamış, iddia ve iftira mahiyetinden öteye gitmeyen bir olayı bahane edip sözde ahlak ve etik bekçisi pozuyla Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürümesi mide bulandırdı.

Bozdağ: Amacı şov yapmak

Kılıçdaroğlu’nun şovuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları ifade etti: “Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağolsun. Bakanlık olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Hak da adalet de yerini bulacaktır.”

Turan: Tacizlere neden yürümedi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: “Konunun yakından takipçisiyiz. Ancak bağlamından koparılmamalı. Buna rağmen Kılıçdaroğlu, yürüyüş yapıyorsa bu konuyu başka bir yere taşımak istemesindendir. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu CHP’de patlayan taciz, istismar olaylarında neden yürümedi? CHP, neden tüm tacizcilere aynı derecede karşı çıkmıyor? Çocuklarımıza uzanan kirli elleri kırarız, kırmalıyız. Ne yazık ki birileri bu acı olayda dahi siyasi hesaplarla hareket etmekten geri durmuyor. Ayrıca MEB’le protokol yapan tüm vakıf ve denekleri itham etmek, farklı bir niyete hizmet etmek değil mi? Bunun kimseye faydası yok.”

Mehmet Erdoğan: Maksat başka

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, şunları dile getirdi: “Parlamenterlerin işi sokaklara dökülmek değildir. Kaldı ki, bu konu yargıya intikal etmiş, yargının ehemmiyetle üzerine gittiği bir hadise iken, ısrarla çarpıtmak, siyasallaştırmak başka maksatlar taşır. Parlamentoda en etkin tepkiyi verdiğimiz halde vekillerin sokağa dökülmesi meclis dışı şov maksatlı davranışlardır. Bu güne kadar defalarca CHP’li isimlerin taciz, tecavüz gibi yüz kızartıcı olaylara karıştığı kamuoyunun gündemi gelmiştir. CHP’deki bu tür skandallara ilişkin bütün partiler şimdi sokağa dökülüp tepkisini sokakta mı vermelidir? CHP Genel Merkezi’nin adı karışanlarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunduğu kamuoyuna yansımamıştır.”

Çamlı: İstismarın adresi CHP’dir

CHP’yi “Seri taciz, istismar ve tecavüzün tek adresi” olarak tanımlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şova şöyle tepki verdi: “Devlete, millete ve medeniyet değerlerine seri taciz, istismar ve tecavüzün tek adresi ve sahibi, kötülüğün en önemli adresi CHP, yine ve yeni bir provokasyon peşine düşmüş.”

CHP lağım çukurundan farksız

Genel başkanı bizzat zina kasetiyle değişen CHP’deki taciz, tecavüz ve gayri ahlaki ilişki vakalarının bazıları ise şöyle: CHP İstanbul vekili Özgür Karabat’ın CHP’li belediye meclis üyesi Aynur D.E ile ilişki kurması ve bu sebeple şantaja uğramasının ardından soluğu yargıda alması, Denizli milletvekili Teoman Sancar’ın erkek erkeğe ilişkisi, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in 4 kadını tacizi, Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un parti binasında çalışan çaycı kadını taciz etmesi, Kırıkkale il yöneticisi N.E.Y’nin 17 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunup kayda alması, Bandırma Belediye yetkilisi Sevan S.’nin 14 yaşındaki çocuğa ahlaksız yaklaşımı, Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular’ın 17 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğinin görüntüleriyle ifşa olması ve Maltepe, Ümraniye, Pendik, Avcılar, Esenler, Didim, Konya, Bursa, Erzurum, Denizli, Muğla, Sivas, Antalya il teşkilatlarında yaşanan taciz, tecavüz ve zina vakaları partinin tepeden tırnağa ahlaksızlık batağına saplandığını gösterdi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı U.G.Y, İstanbul İl Başkan Yardımcıları Özgür Aydın, Yasin İlgar, Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz, Muğla İl Yöneticisi Mehmet A, Osmangazi İlçe Başkanı M.A, Kemer eski İlçe Başkanı, Esenler, Kartal ve Ümraniye ilçe yöneticileri hakkında da taciz suçlaması yapıldı.