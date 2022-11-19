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Siyaset Ahlaksız Maçoğlu neler anlattı neler!
Siyaset

Ahlaksız Maçoğlu neler anlattı neler!

Tunceli'nin komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin elektrik faturalarını ödemediği itirafından sonra SGK primlerini yatırmadıklarını da söyledi!.. Utanmadan gevşek gevşek konuşan bu komünisti, "Dünyaya örnek olacak başkan" diye servis eden ahlaksızlar da tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 22:03:00 -
Ahlaksız Maçoğlu neler anlattı neler!

 yeniakit.com.tr 

2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Tunceli Belediye Başkanı Seçilen Türkiye Komünist Partili (TKP) Mehmet Fatih Maçoğlu, son günlerde ahlaksızlığını itiraf ettiği açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Halk TV’de katıldığı yayında belediyenin elektrik faturalarını ödemediğini itiraf eden Maçoğlu, Oda TV’ye yaptığı açıklamada ise yeni skandala imza attı.

Maçoğlu, belediyenin SGK primlerini de ödemediğini söyledi.

Komünist başkanın açıklamaları şöyle:

Dün akşam programda soruldu. Ödeyemiyorum dedim. Elimize geçen parayla maaşları zor ödüyoruz. Elektrik faturasını nasıl ödeyelim. SGK'da vergileri de ödeyemiyoruz. Araştırmadım ama Türkiye'de birçok belediye ödeyemiyordur. Uzun süredir de ödeyemiyorum. Park, bahçe ve benzeri yerlerde 7-8 aboneliğimizi kapatmışlar. Elektrik faturaları üç milyon liraya yaklaşmış durumda. Merkezi bütçelerde belediyelerin geliri yükselmediği müddetçe bu sorun devam edecek.

“Dünyaya örnek olacak” manşetleri unutulmadı

Utanmadan itiraflarda bulunan Maçoğlu’nu övüp duran ahlaksızlar da tekrar gündeme geldi. Tunceli’deki yönetimin dünyaya örnek olacağını savunan ancak bugüne dek tüm komünist sistemlerin başarısızlığa uğradığını göz ardı eden tiplerin haber başlıkları hafızalardaki tazeliğini koruyor!.. Elektrik parasını ödemeyen, SGK'yı yatırmayan adamı, “Üretimde komünizmin örnek modelini dünyaya yayacak” diye takdim etmişlerdi.

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