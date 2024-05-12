Ahlaksız LGBT dernekleri kapatılmalı! Sapkın akımlar aileyi baltalıyor

Toplumun temelini oluşturan Türk aile yapısı yok olmak üzere. Anneleri yakından tanımak üzere yapılan “Türkiye’nin Anneleri” adlı araştırmada, ülkede yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşümler sonucunda Türk aile yapısının nasıl bir değişimden geçtiğini ve en önemlisi annelerin rollerinin nasıl farklılaştığını ortaya koydu. Raporun en dikkat çekici verilerinden biri, boşanma sayısının artmasıyla “Bekar anne” diye tanımlanan yeni bir anne modelinin sayısındaki patlama oldu. TÜİK verilere göre, ülkemizde boşanmalar sürekli artış sergiliyor. 2002 yılında 95 bin olan toplam boşanma sayısı, 2012’de 123 bine, 2022’de rekor kırarak 182 bine ulaştı. 2023 yılında gerçekleşen boşanma sayısı ise 172 bine varıyor.

3 milyon bekar anne

Artan boşanmaların sonucu olarak tek ebeveynli hanelerin sayısı da artıyor. Türkiye’de bekar annelerin çocukları ile birlikte paylaştıkları hane sayısı toplamda 1,8 milyona ulaşmış durumda. Bu rakamın yakın gelecekte 3 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, boşanmak erkeklerin hayatında büyük bir yük oluşturmazken, kadınlar dul olarak yaftalanarak ağır bir sosyal ve duygusal yükün altına sokuluyor. Araştırmada görüşülen bekar anneler, bu yargılama ve etiketlemelerin en çok hemcinsleri tarafından yapıldığını ifade ediyor.

Acilen tedbir alınmalı

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarını gazetemize değerlendiren Nafaka Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Avrupa uyum yasaları adı altında çıkarılan İstanbul Sözleşmesi, 6284 kadının sözlü beyanı, süresiz nafaka, erkeksiz aile için her türlü ahlaksızlığı meşru gören feminist dernekler, LGBT eşcinsel destekçileri ve gündüz kuşağı TV yayınları yüzünden aile kavramımız yok olmak üzere. Evlilik öncesi borç yüküne giren erkek boşanma sonrası iflasın eşiğine gelmiş ve genç neslin evliliğe bakış açısı değişmiştir. Aldatan kadınların tedbir nafakası adı altındaki haksız kazançları, nafakasını ödeyemeyen işsiz erkeğin tazyik hapsi ile cezalanması, TV programlarında ve dizilerinde aldatmanın normalleştirilmesi, baba vasfının aileden sildirilmeye çalışılması ile boşanmalar artmaya devam etmekte. Babasız büyüyen neslin hızla yayıldığı bir ortamda, feministlerin her türlü azgınlığı özgürlük adı altında meşru gördüğü ahir zamanda, evlilik kurumu zarar görmektedir. Bunun için hızla gereken tedbirler alınmalı ve aile birliği yaşatılmalıdır.”

Aile yıkılırsa devlet yıkılır

Türkiye Aile Meclisi Başkan Vekili, Aile Danışmanı, Yazar Adnan Kalkan da şunları söyledi: “Aile, medeniyetin temelidir. Son zamanlarda gerek 6284 nolu yasa gerekse feminizmin özellikle sosyal medya kanalıyla ailelere ciddi anlamda olumsuz etki etmesi sonucu, boşanma oranları çok ciddi anlamda katlanarak artmıştır. En büyük sıkıntıyı kadınlar çekse de çocukların durumudur. Çocuk için anne veya baba modeli eksik kalıyor. Bu da çocuğun yanlış arkadaşlar edinip her türlü istismara açık hale gelmesine sebep oluyor. Anne boşanma sonrasında çalışmak zorunda kaldığından çocuk başıboş kalıp boşluğa düşüyor. Bu da zamanla uyuşturucu madde kullanımı, yanlış arkadaş seçimi sonrasında çete ve mafyaya bulaşması, akademik hayatında başarısız olup yanlış yollara girmesine sebep oluyor. Yuvayı yıkan bütün kanunlar ve sosyal medya içerikleri devlet tarafından denetlenerek ortadan kaldırılmalıdır. Aile yıkılırsa devlet yıkılır, medeniyet yıkılır.”

Yeni anayasada öncelik

Türkiye Aile Meclisi Ankara İl Başkanı Murat Ekinci ise, şunları ifade etti: “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 gibi yasalar Türk aile yapısına karşı açılmış bir savaş niteliğindedir. Aileyi dört bir yandan kuşatan bu olumsuzluklar, boşanmaların önlenemez şekilde yükselmesine neden olmaktadır. Bölünen ailelerde çocuklar boşluğa düşmekte, her türlü sapkın ve zararlı akımların etkisine kolayca kapılabilmektedir. Maddi imkansızlıklar yüzünden çalışmak zorunda kalan annelere devletin destek olması, çocuklarının en iyi şekilde eğitimi ve yetiştirilmesi için çalışmadan hayatını sürdürebilmesinin temin edilmesi gereklidir. Yeni anayasa çalışmaları başlamışken, özellikle geleneksel aile yapısının korunacağı düzenlemeler anayasaya konulmalıdır. Ailenin korunmasına öncelik verilmelidir.”

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