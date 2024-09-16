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Yerel Ahlaksız kuryeye gereği yapıldı!
Yerel

Ahlaksız kuryeye gereği yapıldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-16 22:17:00 - 2024-09-16 22:22:22
Ahlaksız kuryeye gereği yapıldı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden motosikletli kurye gözaltına alındı.

Tepekule Mahallesi 2083/1 sokak üzerinde motosikletli kuryenin yolda yürüyen bir kadını elle taciz ettiği ihbarı üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadını taciz edenin 22 yaşındaki T.C. olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

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