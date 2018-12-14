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Ahlaksız kitabın yazarı Zelyut'a Osmanlı tokadı!

Akit TV'de yayınlanan 'Asıl Mesele' programında gazeteci Muharrem Coşkun, 'Osmanlı'da Oğlancılık' isimli ahlaksız kitabının yazarı Rıza Zelyut'a adeta Osmanlı tokadı attı.

14 Aralık 2018 Cuma 14:48

Akit TV'de yayınlanan 'Asıl Mesele' programında gazeteci Muharrem Coşkun, 'Osmanlı'da Oğlancılık' isimli ahlaksız kitabının yazarı Rıza Zelyut'a Osmanlı tokadı attı.

'Hiçbirinin aslı astarı yoktur'

Rıza Zelyut'un yazdıklarının hiçbirinin aslı astarı olmadığını belirten Coşkun, Mustafa Kemal Atatürk zamanından bir örnek verdi. Coşkun, 'Latife hanım Çankaya Köşkü'nün penceresinden baktığında köşkün bahçesinde Mustafa Kemal'i nasıl gördü' sorusunu sorulduğu kitabın toplatıldığını ve o kişiler hakkında dava açıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:48
  1. akit tv
  2. rıza zelyut
  3. muharrem coşkun

YORUM YAZ

  • AkpartiliAkpartili17 dk önce
    Rıza Nur'un hatıratında da o mevzu geçiyor? Fakat bildiğim, Rıza Nur'un hatıratı yasak değil?
  • Hasan NARHasan NAR26 dk önce
    Millet nelerleeee sizde bunlarla uğraşın yakışır.
  • AbdiAbdi31 dk önce
    Nereden türedi bu kadar kripto,adindan belli kripto oldugu,her tv kanalinda bunlar çikiyorlar,sanat medya vs.(yandas dahil)hep kripto,adlarindan belli.zelyut riza
  • misafirmisafir42 dk önce
    yine bir fesli+püsküllü iddiasi.. devamini okumaya gerek yok!
  • BEKTAŞBEKTAŞ46 dk önce
    "ZELYURT" DENEN ALMAN İŞBİRLİKÇİSİ,MEZHEPÇİ FAŞİST'İN YAZDIĞININ HİÇ BİR ÖNEMİ YOK. OĞLAN KENDİSİDİR. ONU BECERENDE ALMAN DOSTLARIDIR.
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