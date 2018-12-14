Ahlaksız kitabın yazarı Zelyut'a Osmanlı tokadı!

Akit TV'de yayınlanan 'Asıl Mesele' programında gazeteci Muharrem Coşkun, 'Osmanlı'da Oğlancılık' isimli ahlaksız kitabının yazarı Rıza Zelyut'a Osmanlı tokadı attı.

'Hiçbirinin aslı astarı yoktur'

Rıza Zelyut'un yazdıklarının hiçbirinin aslı astarı olmadığını belirten Coşkun, Mustafa Kemal Atatürk zamanından bir örnek verdi. Coşkun, 'Latife hanım Çankaya Köşkü'nün penceresinden baktığında köşkün bahçesinde Mustafa Kemal'i nasıl gördü' sorusunu sorulduğu kitabın toplatıldığını ve o kişiler hakkında dava açıldığını söyledi.