Ahlaksız kitabın yazarı tutuklandı
Dün gazetemizin dile getirdiği “Gül Düşün” adlı ahlaksız kitabı yazan Musa Dinç tutuklandı.
Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan kitaptaki müstehcen ifadelerin gündeme gelmesi üzerine şüpheli M.D. hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D’yi evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D, “Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak” suçlamasıyla tutuklandı.