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Gündem Ahlaksız kitabın yazarı tutuklandı
Gündem

Ahlaksız kitabın yazarı tutuklandı

Dün gazetemizin dile getirdiği “Gül Düşün” adlı ahlaksız kitabı yazan Musa Dinç tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:51:00 -
Ahlaksız kitabın yazarı tutuklandı

Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan kitaptaki müstehcen ifadelerin gündeme gelmesi üzerine şüpheli M.D. hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D’yi evinde gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D, “Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak” suçlamasıyla tutuklandı.

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