Ahlâksız ithama tepki çığ gibi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı sendikalar ve AK Partili bazı milletvekilleri, katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundular. İstanbul Adliyesi’ne suç duyurusu dilekçesini veren ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde birçok dernek ve vakıf yetkilileri adliyenin karşısındaki alanda bir araya geldiler. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adına basın açıklamasını yapan Başkan Kamber Çal, Mütercimler hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Mütercimler'in, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağıladığını, bu suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi ve televizyonun Youtube kanalı üzerinden videoya hâlâ ulaşılabiliyor olmasının üzüntülerini artırdığını kaydeden Çal, imam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadelerin sadece imam hatiplileri değil Türkiye'nin birliğini ve dirliğini hedef aldığını ifade ederek, "Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidir ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan şahıs hakkında kamu davası açılmasını ve iftiralarının yanına kâr kalmamasını istiyoruz. Son olarak imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, işadamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnafı, kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

TÜGVA adına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da "Burada gerçekten hazmedilemeyen bir durum var, 2020 yılındayız hâlâ bu tarz durumlarla uğraşıyor olmamız çok üzücü. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir imam hatipli olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Biz TÜGVA olarak tüm Türkiye'de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, “İmam hatiplerden mezun olmuş arkadaşlarım ve kardeşlerim adına bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" derken, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ise "Bu tür şahısların zihniyetleri hâlâ 28 Şubat'ta kalmış ve bunu temizlemek mümkün değil. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Özür diledi

Öte yandan, Erol Mütercimler, dün yaptığı açıklamada “Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum” dedi.