Ahlaksız film tuzağı! Yapay zeka ile bu pisliği de yaptılar

Yapay zekâ teknolojisi, birçok alanda fayda sağlasa da, bazı durumlarda istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor.

Bunun son örneği, seslendirme sanatçısı Allegra Clark’ın başına geldi. Clark, sesinin izinsiz olarak cinsel içerikli bir sahnede kullanıldığını fark etti.

Clark, “Genshin Impact” gibi popüler video oyunlarında karakterlere ses vermişti.

TikTok’ta gezinirken, sesinin yapay zekâ ile kopyalanıp manipüle edildiğini ve bir karakterin cinsel ilişki sahnesinde kullanıldığını gördü.

Clark, bunun kendisine ve müşterilerine zarar verebileceğini düşündü.

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Clark, sesini kullanan ElevenLabs adlı yapay zekâ şirketine e-posta yollayarak durumu bildirdi.

Ancak şirketin tatmin edici bir cevap vermediğini söyledi.

Yapay zekâ ile üretilen sesler ve görüntüler, sık sık tartışmalara neden oluyor.

Yapay zekâ programları, sanatçıların ve siyasetçilerin seslerini ve yüzlerini gerçeğe yakın bir şekilde taklit edebiliyor.

Oyuncular ise, görüntülerinin kontrolünü kaybetmemek için yeni bir sözleşme talep ediyor.