Ahlâksız faşo Tanju’ya istifa çağrısı

RESUL EKREM ŞAHAN BOLU

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tepki toplayan sözlerine maruz kalan Hak-İş Bolu İl Başkanı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a destek ziyaretinde bulundu.

İnsan haklarını ihlal etmiştir

Ziyaret sonrası açıklama yapan Arslan, şunları dile getirdi: “Konfederasyonumuzun Hacer Çınar ile yan yana olduğunu bir kez daha göstermek için buradayız. Bolu Belediye Meclisi bir kamu hizmeti yapıyor. O kamu hizmetinin yapılması sırasında, belediye başkanının kamu hizmeti yapan bir kadına yönelik ahlaksız söylemleri ile kamu görevini ihlal etmiştir. Bu cinsiyetçi zihniyet demokrasi, hukuk ve insan haklarını çiğnemiştir.”

Peşini bırakmayacağız!

Özcan ile ilgili CHP’nin kesin ihraç talebini de olumlu olarak gördüklerini belirten Arslan, şöyle devam etti: “Böylesi zihniyete sahip bir kişi hiçbir partiye yakışmaz. Biz sadece ihracı da değil istifasını istiyoruz. Hukuki olarak il başkanımıza yapılan bu ahlaksız tavrın peşini bırakmayacağız. Bolu halkına da sesleniyorum. Sizin helal oylarınız ile başkan seçilen birinin böylesi ahlaksız söylemlerinin hesabını sormalıdır. Böyle bir belediye başkanı Bolu’ya ve Bolululara yakışmaz.”