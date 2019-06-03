Ahlaksız dizilerin oyuncusu ortalığı birbirine kattı! THY gerçeği açıkladı

Ahlaksız dizilerin oyuncu Tuvana Türkay geçtiğimiz akşam gayri meşru ilişki yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile Dalaman'a gidecekti. İstanbul Havalimanı’na erken gelen Tuvana Türkay uçağa geçti. Kalkışa 4 dakika kala alana gelen Potuk, yetişemeyeceğini anlayınca Tuvana Türkay’ı aradı, “Uçaktan in, rötara girsin” dedi. Potuk'un dediğini yapan oyuncu hem uçağı rötara soktu, hem de sosyal medyadan “Beni uçağa almıyorlar” diye şikayet etti. Olayın yayılmasının üzerine THY açıklama yaparak gerçeği ortaya çıkardı.

Sosyal medyadan paylaştı

Yaptığı paylaşımda "Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz" yazdı.



THY gerçeği açıkladı

Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY'den gelen şu açıklama gerçekleri ortaya çıkardı:



"01.06.2019 Tarihli TK2572 istanbul - Dalaman seferinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Alper Potuk 00.45 seferine boarding tamamlandıktan sonra 00.41 de müracaat etmiştir. Geç müracaat bilgisi verdiğimiz Alper Bey uçak içerisinde beraberinde seyahat eden yolcumuz Tuvana Turkay Hanımı arayarak 'beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin.' demesinden sonra Tuvana Hanım uçaktan inmiş daha sonrasında sosyal medyadan Türk Hava Yolları adına sefer ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.

Ayrıca Tuvana Hanım boarding sürecinde Alper Bey in geç kalabileceğini söylemesi üzerine, eğer Alper Bey yetişemezse uçmak istiyor musunuz diye sorulduğunda kendisinin uçacağının bilgisini boarding yapan arkadaşa söylemiştir."

Öte yandan,THY kurallarına göre; iç hat uçuşlarında check in işlemlerinin uçuştan 45 dakika önce tamamlanmış olması gerekiyor. Aksi halde kurallar gereği yolcu uçağa alınamıyor.