Ahlaksız dizileri RTÜK'E şikayet ediyor musunuz?

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- Toplum ahlakını bozmayı hedefleyen diziler, televizyon ekranlarında boy göstermeye devam ediyor. Sapkın fikirlerin aşılandığı bu senaryolarda başrolü; zina, eşler arasında aldatma ve cinayet paylaşıyor.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara "Ahlaksızlığın ekranlara yansıtıldığı dizileri, RTÜK'e şikayet ediyor musunuz? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız hemen herkes televizyonlarda yayınlanan birçok diziye tepki gösterdi. Ancak yine onların büyük bir bölümü, gördükleri ahlaksızlıkları RTÜK'e bildirmediklerini ifade etti. Şikayet etselerde karşılığında bir adım atılmayacağını düşündüklerini vurguladılar.

Öte yandan röportaj yaptığımız bir genç kadın da sorumuza, adeta yeni nesilin bu dizilerle nasıl yozlaştırıldığını anlatırcasına cevap verdi. RTÜK'ü sansürcülükle suçlayan kadının ifadeleri şöyle oldu:

" RTÜK'e hiç başvuru yapmadım. Hatta bazı sansürlerin çok abartıldığını da düşünüyorum. Sanat gerçekçiliği yansıtır. Diziler ve filmler toplumun yaşadığı sorunları yansıtır. Bunları sansürleyerek gerçekleri değiştiremeyiz."