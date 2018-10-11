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Ahlaksız dizilere kim dur diyecek?

Toplum ahlakımızı bozan diziler televizyon ekranlarında boy göstermeyi sürdürürken, vatandaştan da söz konusu yayınlara tepkiler artarak devam ediyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:41

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

Ahlak dışı hikayelere sahip dizi filmlerle imtihanımız sürüyor. Toplum ahlakımızı bozan ve özellikle gençleri zehirleyen bu yayınların başrölünü; ''Zina, ihanet ve şiddet'' paylaşıyor.

''Aşk-ı Memnu''

Ahlaksız diziler denilince akla gelen ilk yapım ''Aşk-ı Memnu.'' Söz konusu dizi filmde baş karakter amcasının eşi yani yengesi ile ilişki yaşıyor. Üstelik aynı amcasının kızıyla evlenerek, hem amcasına hem de kızına ihanet etmiş oluyor. Bu dizi yayın hakkının bulunduğu televizyon kanalında dönem dönem ekranlarda yerini almaya devam ediyor.

''Koca Koca Yalanlar''

Yeni sezona baktığımıza ise ahlaksızlığın anlatıldığı en dikkat çeken dizi  ''Koca Koca Yalanlar.'' Film, isminden de belli olduğu üzere ''Yalan'' temelinin üzerine inşa edilmiş hikaye ile izleyenlere aktarılıyor. Senaryodaki tüm eşler birbirlerine ihanet ediyorlar. Toplumumuza izletilen bu rezillikler ise sempatik bir dil kullanılarak insanlara anlatılıyor.

''Sen Anlat Karadeniz''

Televizyon ekranlarında insanları olumsuz etkileyen bir diğer konu da ''Şiddet.'' Şiddete değindiğimizde de  ilk olarak ''Sen Anlat Karadeniz'' isimli dizi akıllara geliyor. Bu senaryoda da psikopat bir karakteri oynayan kişi, eşine sansürsüzce ''Şiddet'' uyguluyor.

Vatandaşlar tüm bu yayınlara tepkili. Duyarlı davrananlar RTÜK'ü şikayet yağmuruna tutuyor. Toplumumuzun ve özellikle gençlerin ahlakını zehirleyen bu dizilere yönelik ciddi yaptırımların uygulanması gerekliliği günden güne kendisini hissettiriyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:41
  1. Sen Anlat Karadeniz
  2. Koca Koca Yalanlar
  3. Aşk-ı Memnu
  4. dizi
  5. Şiddet

YORUM YAZ

  • HaliliDedeHaliliDede41 dk önce
    Ahlaksız diziler ne zaman sona erecek diyorsunuz...
  • kamil caglar kamil caglar 1 sa önce
    katılıyorum fakat bunun çözümü yasaklamak değil. bu dizilere talep etmeyecek eğitimli bir nesil yaratmak.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    VATANDAŞ
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