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Ahlâksız dizilere büyük tepki var

Son yıllarda her türlü sapkın, mide bulandırıcı entrikalara konu olan televizyon dizileri, RTÜK’ün cezalarına rağmen ekrandaki yerini korumaya devam ediyor. Senaryosu aldatma, taciz üzerine kurulu olan bu diziler, toplumun ahlak seviyesini düşürüyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
Ahlâksız dizilere büyük tepki var

HASAN EĞRİGÖZ

2006 yılında Binbir Gece dizisiyle başlayan bu ahlaksız serüven, Türk aile yapısını zedeleyen konuların işlendiği dizilerin başlangıcı oldu. Son olarak da ekranlara gelen Koca Koca Yalanlar dizisi, aldatmayı ve tacizi normalmiş gibi göstererek toplum ahlakını tehdit ediyor

Televizyon dizilerinde işlenen konuların toplum ahlakının şekillenmesinde büyük pay sahibi olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Zeynep Tuba Akay, “Son yıllarda çocukların, gençlerin ve toplumun maruz kaldığı görüntüler, kişiler üzerinde oldukça etkili olabilmektedir. Şöyle ki; sosyal psikolojik kuramları maruz kalmanın kişilerde duyarsızlaştırma oluşturduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ekranlarda maruz kaldığımız görüntüler, hangi doğrultudaysa seyredenler üzerinde artık bu normlar normalleşebilmektedir. Her gözlemlediğimiz şey bizim için normalleşir ve normalleştikçe bizim için sıradanlaşır. Durum bu olunca da biz onu farklı, ahlak dışı olarak görmemeye başlarız. Yani toplum ahlakı, izlediklerimiz ve gördüklerimizle olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. Toplum ahlakı izlediklerimizle şekillenebiliyor” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:08
  1. Türk Dizileri
  2. RTÜK
  3. koca koca yalanlar

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