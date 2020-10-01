Ahlaksız diziler için RTÜK’e çağrı! ‘Onlara benzediğimiz gün…’

Son dönemlerde yeni dizi sezonunun başlamasıyla beraber, FOX’un dizileri başta olmak üzere bazı dizilerdeki ahlaksız sahneler tepki görmeye devam ediyor.

Gayrimeşru ilişkilerin özendirilmesi, sebepsiz yere boşanmalar ve aile, sokak kavgalarının ön planda olduğu skandal sahnelerin yayınlandığı diziler ve programlar, toplumun ahlaki yapısına dinamit yerleştirmeye devam ediyor.

Başta Yasak Elma, Kırmızı Oda, Sen Çal Kapımı, Sefirin Kızı dahil olmak üzere Çukur dizisi ve sonradan ismi değiştirilen Kimsesizler dizisi ahlaksız sahneleriyle gündem olmuştu.

FOX’un Bay Yanlış dizisi de reytinglerde çuvallayarak final kararı aldı.

Netflix başta olmak üzere birçok dijital medyada ve televizyonlarda yayınlanan bazı dizi ve programlar, toplumun ahlaki yapısını tahrip ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde sabah kuşağında yayınlanan programda aile yapısının hedef yapılması büyük bir kesimin tepkisini çekmişti.

RTÜK’e çağrı

Doğruhaber’in haberine göre, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celalettin Gül ahlaksızlığın hat safhaya çıktığı dizi ve programlar için yetkilileri ve yayınları denetlemekle görevli olan RTÜK’ü göreve çağırdı.

Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celalettin Gül, ahlaksızlığın hat safhaya çıktığı dizi ve programlara için yaptığı açıklamalarda, bir çıkar uğruna ailenin feda edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ahlakdışı saldırılar

Celalettin Gül, ‘bu tip milletimiz bu tip programlardan ciddi manada rahatsızlık duymaktadır. Ailemiz reyting uğruna feda edilemez, ahlaksız programlara son vermek için Aile Bakanlığı, Diyanet ve RTÜK bir araya gelmelidir’ dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, ‘Bizim kendimize benzemekten başka çaremiz yoktur, ahlaki çöküş yaşayanlara benzediğimiz gün kaybedeceğimiz gün demektir. Ahlak dışı ilişkilerin meşru gösterilmeye çalışılmasının toplumun ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini görmeyen kalmadı. Batının topla yapamadığını bugün ahlakdışı saldırılarla yapmaya çalışıyorlar’ dedi.