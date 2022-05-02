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Medya Ahlak bozucu Netfilx iflasa mı sürükleniyor? 2 diziyi daha iptal ettiler
Medya

Ahlak bozucu Netfilx iflasa mı sürükleniyor? 2 diziyi daha iptal ettiler

Ahlak yapısını bozan yapımları ile dijital varlığını sürdüren Netflix, 2 dizisini daha iptal etti. Son 10 yıldır ilk defa abone kaybı yaşayan Netflix'in iflasa sürüklendiği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 21:30:00 - 2022-05-02 21:32:24
Ahlak bozucu Netfilx iflasa mı sürükleniyor? 2 diziyi daha iptal ettiler

 Yeniakit.com.tr 

2011 yılından beri ilk defa abone kaybı yaşadığını duyuran Netflix, 2 dizisini daha iptal etti.

Toplum ahlak yapısını bozan yapımları ile Türkiye'de tartışmalarla gündeme gelen Netflix'in, önce son 10 yıldır ilk defa abone kaybı yaşandığını açıklayıp, ardından dizilerini birbiri ardına iptal etmesi "iflasa sürükleniyorlar" iddialarını gündeme getirdi.

Dizileri birbiri ardına iptal edildi!

Netflix Jeff Smith‘in çizgi romanı 'Bone'un uyarlamasını iptal etti. İptal edilen projelere Roald Dahl’ın "The Twist" filminin animasyon uyarlaması ve Lauren Faust’un "Toil and Trouble" filmi de eklendi. Ayrıca Will Smith‘in başrolünde olduğu filmin devamı olan "Bright 2" de iptal edildi.

Öte yandan Şubat'ta ikinci sezonuyla dönen "Raising Dion", yeni sezonun yayınlanmasından yaklaşık üç ay sonra iptal oldu. 8 Ekim'de 10 bölümlük sezonuyla ekrana gelen komedi dizisi "Pretty Smart" ise ilk sezonunun ardından iptal edildi.

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