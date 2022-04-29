'Ahit Sandığı Türkiye'de ve o mağaranın içinde' diyerek şok eden açıklamayı yaptı!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok kanalına konuk olan Hakan Demir, herkesin yıllardır merak ettiği ahit sandığının yerini ilk kez açıkladı.

Araştırmacı yazar Hakan Demir, Ahit Sandığının Antakya'da olduğunu öne sürdü.

Demir yaptığı açıklamada, "Bakara Suresi’nin 248. Ayetinde geçiyor. Hadisler Ahit Sandığı’nın Türkiye’de olduğunu söylüyor. Önemli zaman geldiği zaman bunların bulunacağı söyleniyor. Ahit sandığı hakkında hadisler de var. Bir hadiste ‘Ona Mehdi denilmesinin neden, gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Antakya denilen yerden Tevrat ve incil ortaya çıkacaktır’ deniyor. Diğer hadiste ise Antakya’da mağara var. Mağaranın içinde Musa’nın asası, Süleyman’ın masası, İdris’in okkası, Nuh Aleyhiselam’ın hırkası var, yazıyor. Hatta kordinat veriliyor. Doğu Batı ve kuzey batı yönünde. Her bulut bu mağaranın üzerinden geçer ve bereket verir diyor." dedi.