Ahıska Türkleri Bişkek buluşması gerçekleşti

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin halk toplantısı Bişkek’te gerçekleştirildi.

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te DATÜB GenelBaşkanı Ziyatdin Kassanov’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ahıska Türklerinin yaşadığı 9 ülkeden katılım sağlandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşen buluşmasında yönetim kurulu toplantısı da yapıldı.

DATÜB 2019 yılı çalışma takvimi içinde başarıyla devam eden toplantılar çerçevesinde Bişkek’te yapılan halk toplantısın da Kırgızistan’da yaşanan sorunlar ile ilgili yapılacak faaliyetler ve çözüm için yapılan çalışmalar anlatıldı.

DATÜB GenelBaşkanıZiyatdin Kassanov, toplantılarda yapılan çalışmalar ile Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin karşılaştığı sorunlara çözüm için yapılacak girişimleri anlattı.

Kassanov, “Dünyanın neresinde olursa olsun tüm hemşerilerimizintüm sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Temsilciliklerimiz bulundukları bölgelerde olan olayları bize anında aktarıyorlar. Biz büyük bir aileyiz her zaman dayanışma içinde olacağız. Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te DATÜB sizin emrinizdedir’’ dedi.

DATÜByöneticilerihalk toplantısında Kırgızistan yaşanan sorunlar ile yapılan faaliyetlerianlatarak katılımcıların görüşlerini dinlediler. Bişkek’teyapılan DATÜBYönetim Kurulu toplantısında ise, Gürcistan Ahıska’da yapılan çalışmalar çerçevesindegöç ile yapılacakfaaliyetler dile getirildi. Sürgünün 75. Yılı anma programları için yapılan çalışmalar ile öğrenci çalışmaları ile birçok konu gündeme alınarak karara bağlandı.

Bişkek buluşmasında Ahıska Türkleri hacca giden Ahıska Türkleri hacıları için hayır duaları yapılarak hac programlarının ileriki yıllarda da devamı için dilekler anlatıldı. Dünyanın değişik 9ülkesindenBişkek toplantısına katılan heyetler DATÜB’eve Genel BaşkanıZiyatdin Kassanov’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek desteklerini dile getirdiler.