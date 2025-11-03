  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

UNESCO, Erdoğan’ın önerisini kabul etti! 15 Aralık, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildi

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor
Yerel Ahırda dehşet: 17 yaşındaki çocuk asılı bulundu
Yerel

Ahırda dehşet: 17 yaşındaki çocuk asılı bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ahırda dehşet: 17 yaşındaki çocuk asılı bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, evlerinin ahırında iple asılı halde bulundu.

Vezirköprü ilçesi Özesentepe Mahallesi'nde yaşayan B.K. (17) evlerinin ahırında direğe iple asılı halde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere önce Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi
Aktüel

Müsavat Dervişoğlu ile CHP'li Ayşe Ünlüce birbirine girdi: Sözlerine tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ayşe Ünlüce'ye, "Sayın belediye başkanı buradayken palanın öbür tarafını da kullanmayacağım" ded..
Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!
Gündem

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerb..
Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e 'Bari böyle acı bir günde siyaset yapmayın' çağrısı
Aktüel

Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e 'Bari böyle acı bir günde siyaset yapmayın' çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Özel'e: "Sen müfterisin, önce bu yaftadan kurtul, ondan sonra konuş'' diyerek acı günde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23