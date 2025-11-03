Ahırda dehşet: 17 yaşındaki çocuk asılı bulundu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, evlerinin ahırında iple asılı halde bulundu.
Vezirköprü ilçesi Özesentepe Mahallesi'nde yaşayan B.K. (17) evlerinin ahırında direğe iple asılı halde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere önce Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.