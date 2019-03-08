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Ahır çöktü, 43 hayvan telef oldu

Van'da Çatak ilçesinde bir ahır çöktü. Olayda 1 büyükbaş, 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

08 Mart 2019 Cuma 11:44
Ahır çöktü, 43 hayvan telef oldu

Van'ın Çatak ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu biri büyükbaş, 42’si küçükbaş olmak üzere 43 hayvan telef oldu.

Çatak ilçesine bağlı Eliaçık Mahallesi’nde meydana geldi. Bedri Demirağaç isimli vatandaşa ait ahır, bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Olayı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen VanBüyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çöken ahırda çalışma başlattı. Ancak ahırın tamamen çökmesi sonucu içinde bulunan 43 hayvan kurtarılamayarak telef oldu.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:44
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