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Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Samsun’da 16-22 Eylül “Ahilik Kültürü Haftası” kutlamaları başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:19
Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Samsun’da 16-22 Eylül “Ahilik Kültürü Haftası” kutlamaları başladı.


32. Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende anıta çelenk sunan Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Samsun Valiliğine geçerek burada Vali Osman Kaymak’ı makamında ziyaret etti. Esnafın öneminin vurgulandığı ziyaret sonunda Güler, Vali Kaymak’a Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın “Ustanın Çırağına Nasihati” tablosunu takdim etti.


Samsun’da 32. Ahilik Haftası kutlamaları 18 Eylül Çarşamba günü yapılacak etkinliklerle devam edecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:19
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