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Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler arası Futbol Turnuvası sona erdi.

26 Nisan 2019 Cuma 13:33
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler arası Futbol Turnuvası sona erdi.


32 takımın kıyasıya mücadele ettiği Liseler arası futbol turnuvasında dün oynanan final maçı ile büyük heyecan tamamlandı. Final maçında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi karşılaştı. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Lisesi rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın ardından saha içinde şampiyonluğu doyasıya kutlayan Sarı-Siyahlılar şampiyonluk kupasını ve madalyasını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan aldılar.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:33
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