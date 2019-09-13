0553 313 94 23

Ahat Kömürlüoğlu: “Güzel takım kurduk”

2019-2020 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

13 Eylül 2019 Cuma 09:39
Ahat Kömürlüoğlu: “Güzel takım kurduk”

2019-2020 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Ahat Kömürlüoğlu da yeni sezon öncesi güzel bir takım kurduklarını söyledi.


Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü Teknik Direktörü Ahat Kömürlüoğlu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Bu yıl Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele edecek kulübümüzün başarılı bir yıl geçirmesi için yeni bir yapılanmayla büyük oranda Sivaslı oyunculardan ve Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerimizden oluşan bir kadro kurarak işe başladık. Özellikle kulübümüzün eğitim, sosyal sorumluluk ve gençleri spora yönlendirme felsefesine uygun olarak bir takım oluşturuldu. Geçirdiğimiz hazırlık döneminde ise kendi tesislerimizde futbolcuların çabuk uyum sağlaması ve kaynaşması için iki ayrı kamp yaparak büyük mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarla hem fiziksel dayanıklılığımızı artırıp hazırlık maçları ile teknik ve taktik oyunumuzu yerleştirmeye ve oyunumuzu geliştirmeye çalıştık. Hazırlık dönemi boyunca oyuncularımızın çalışma hırsından son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Sakatlık problemi yaşayan oyuncularımızın en kısa sürede takıma katılmasıyla daha güçlü, izleyenlerin zevk alacağı sportmen bir Cumhuriyet Üniversitesi sahada olacaktır. Kurulan kadroda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, bizlere hep destek olan yönetim kurulumuza ayrıca teşekkür ediyorum. Grubumuzda bulunan tüm takımlara başarılar diliyor, hak edenin kazanacağı fair-play içerisinde bir sezon olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    6 ay boyunca bozulmayan karpuz ’Güreş Karpuzu’
    1. 6 ay boyunca bozulmayan karpuz ’Güreş..
    2. Ahat Kömürlüoğlu: “Güzel takım kurduk”
    3. Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör..
    4. Namık Altunsoy: “Hedefimiz 3 puan”
    5. Diyarbakır'daki sivillere yönelik..
    6. Marmara'da yer yer fırtına bekleniyor
    7. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    8. Baraj suları çekilince köylüler buldu
    9. "İlk yardımda ayrımcılığa geçit yok"
    10. Eyüpsultan Belediyesinden 14 bin..
    11. Rakamlar, İBB Başkanı Ekrem..
    12. Futbolda haftanın programı
    13. Ekipler ormanda bulunan yaşlıyı sırtta..
    14. Akıllı Tavşan Momo Forum Çamlık’ta
    15. 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 9 şüpheli..
    16. Medipol Başakşehir'in konuğu Demir..
    17. Samsun FETÖ’den 6 zanlı adliyede
    18. Sağlık Müdürlüğü çalışanları sağlık..
    19. Van Büyükşehir Belediyesinden basın..
    20. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav..
    21. Kayıp Emin dedeyi bulan jandarma ve..
    22. "Teşhis konulamayan hastalıklarda..
    23. Faiz indirimi sonrası dolar yeni güne..
    24. GÜNCELLEME - TEM Otoyolu'nda tanker..
    25. Instagram'a TikTok özelliği geliyor!
    26. Yıllar sonra bir ilk
    27. Amasya’nın hayali 5 yıldızlı otel..
    28. (Özel) Park halindeki otomobilin alev..
    29. Peygamberimize hakaret etti! Partiden..
    30. Yüksel: "Ergene’nin her karesinde..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...