Ah kalbim nedir senden çektiğim!



Kullanılan ilaçların yan etkileri, romatizmal kalp hastalıkları, kanser tedavisinde kullanılan radyasyon, enfeksiyonlar, tüberküloz, kanser ve tümörler kalp zarı iltihabının başlıca sebepleri arasındadır.

Sırtüstü yatıldığında artan ağrılar, kalp üzerinde bıçak batmasına benzer ağrılar, halsizlik, ateşlenme, öksürük, karaciğer yağlanması, eklemlerde şişlik ve sol tarafa yayılan ağrılar kalp zarı iltihabının genel belirtileridir.

İlaçla tedavi edilir. Ancak hastanın iyileşememesi ve kalp zarında biriken sıvının kalbi tehlikeye sokması durumunda kalp zarında biriken sıvının dışarıdan müdahale ile boşaltılması gerekebilir.

Tedavi sonrası kişiler kesinlikle alkol ve sigaradan uzak durmalıdır. Düzenli hafif egzersiz yapmalıdır.İdeal kilosunu korumalı, ilaçlarını zamanında almalı, düşük yağlı beslenme düzeni takip etmedilir.

Bulantı, güçsüzlük, terleme, bayılma nöbetleri, kusma, nöbet artışı, düzensiz kalp atımı ve nabız artışı gibi belirtiler mevcutsa hiç ertelemeden hekime başvurulmalıdır.



Kalp kası iltihabı grip, kızamık, çocuk felci, kabakulak virüsleri ve domuz eti yemekten bulaşır, çok tehlikelidir.

Kalp, aşağı yukarı bütünüyle kastan oluşur. Bu kas, bedenin öteki bölümlerindeki kaslar gibi enfeksiyon sonucu iltihaplanabilir. O zaman kalp atışları hızlanır; çarpıntı, yorgunluk ve nefes darlığı görülebilir. Kalp kası iltihabı virüs ve bakteri kökenli hastalıkların sonucunda görülebilir ama ancak açık seçik ve ciddi belirtiler verdiği zaman yapılan testlerle belirlenebilir. Ciddi kalp kası iltihabına ise çok ender rastlanılır.

Sebepleri nelerdir?

Kalp kası iltihabının çeşitli sebepleri vardır. En sık görüleni, Coxsackie B ailesine ait bir virüstür. Kabakulak, grip, kızamık, çocuk felci virüsleri de hastalığa yol açabilirler.

Kana yüksek oranda bakteri karışmasıyla da kalp kası iltihabı oluşabilir. Bu enfeksiyonlar çok tehlikelidir.

Hastalık difterinin komplikasyonu olarak da görülebilir ama difteriye karşı aşılanmış çocuklarda bu ihtimal çok düşüktür.

Bir başka sebep trişinozdur. Bu domuz etinin yenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Belirtileri nelerdir?

Kalp kası iltihabından kuşkulanıldığında başvurulacak ilk test elektrokardiyografidir.

Eğer kalp hastalıktan etkilenirse, EKG'de kalp atışlarının hızlandığı (taşikardi) ve normal ritmin bozulduğu görülür.



Kalbin çapında büyüme olup olmadığını anlamak için röntgen yararlı olur.

Kalp kası iltihabının erken belirtilerinden biri de iki karıncığın birden şişerek balonlaşmasıdır. Bu şişme yüzünden kulakçıklar ile kapakçıkların kenarları birleşmez. Bu yüzden kan geri kaçar ve kalp kan pompaladığı sırada olağandışı sesler oluşur.

Kalp kası iltihaplandığı için eskisi kadar verimli çalışamaz.



Akciğerde biriken kan nefes darlığına, sağ karıncığın yeterli çalışmaması ise ayak bileklerinde ödeme, şişmeye sebep olur.

Nasıl tedavi edilmektedir?

Bakteri ve asalak kökenli kalp kası iltihabının tedavisi antibiyotiklerle yapılır.

Buna karşılık etkili antiviral ilaçların sayısı pek az olduğundan, en sık görülen virüs kökenli kalp kası iltihabında yatakta dinlenmeden başka özel bir tedavi yöntemi yoktur.



Deneyimlere göre tehlikeli yan etkiler ancak dinlenme önerisine uymayan hastalarda görülmektedir.

Ağır egzersiz yapan gripli hastalarda kalpte ritim bozuklukları yüzünden ani ölümler dahi olabilmektedir.

Bir iki ay yatak

Coxsackie B enfeksiyonuna yakalanan hastalar EKG ve röntgende iltihap belirtileri yok olup kalp yeniden normal çalışıncaya kadar (6-8 hafta) yatakta kalmalıdır.

Virüs enfeksiyonunun akut evresinde en etkili ilaçlardan biri aspirindir. Ama etkili olması için dört saatte bir 1-2 adet aspirin tableti almak gerekir.

Kalp atışlarındaki düzensizlik, lokal anestezikler ve sıvı atılmasını sağlayarak kalbin yükünü azaltan idrar söktürücüler ile tedavi edilir.

Hastanın az tuz yemesi de tedaviye yardımcı olur.

Kalp kası iltihabı virüs yüzünden olmuşsa, az da olsa tekrarlama ihtimali vardır. Bu durumda en iyi tedavi yeniden yatakta dinlenmek ve aspirin almaktır.