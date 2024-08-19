Ah Ekrem Ah! Sokaklar fare ve yılan kaynıyor! Vatandaşlar dikkat etmeli

Şehirlerin yeni kabusu yabani hayvan türleri. Son zamanlarda Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Eyüpsultan gibi bölgelerde yılan, fare ve yarasa popülasyonunun artması vatandaşları tedirgin ediyor. Uzmanlara göre bu türlerin artması sıcaklığa ve kirliliğe bağlı. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Zamanında toplanmayan çöplerin giderek yayılması yılan ve fare nüfusunun artmasına yol açıyor" dedi. İstanbul'daki hoyrat yaşama dikkat çeken Çetintaş, "Dereler kirletiliyor, insanlar çöplerini derelere, sokaklara atıyorlar. Aynı zamanda şu an Türkiye yoğun sıcaklıkla karşı karşıya. Sıcaklıkların üstüne kirlilik de eklenince tehlikeler artıyor" dedi. Fare popülasyonu arttıkça yılanların da arttığını dile getiren Çetintaş, "Farelerin en büyük avcısı yılanlardır. Fare popülasyonu arttıkça yılan popülasyonu da artıyor” diye konuştu.

SICAKLIKLAR DA ETKİLİ

Yılan, fare ve yarasa gibi hayvanların yayılımında sıcaklıkların ve kirliliğin etkili olduğunu söyleyen Çetintaş, “İstanbul'da yoğun bir nüfus patlaması var. Turizm ve yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’ye gelmesiyle birlikte ciddi nüfus patlaması yaşanıyor. Bu patlamayla birlikte özellikle İstanbul’da hoyratça bir yaşam var. Aynı zamanda şu an Türkiye yoğun sıcaklıkla karşı karşıya. Sıcaklıkların artması da bu türlerin artışını çok fazla etkiliyor. Tabii sıcaklıkların üstüne kirlilik de eklenince tehlikeler artıyor. Bu hususta belediyeler yaz aylarında çok dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR DİKKAT ETMELİ

Bu hayvan tülerinin artışının birbirlerine bağlı olduğunu dile getiren Çetintaş “Farelerin en büyük avcısı yılanlardır. Fare popülasyonu arttıkça yılan popülasyonu da artıyor. Sadece yılanlar değil pek çok zararlı türde artış gözlemliyoruz. Buna bağlı olarak yarasalarda da artış mevcut. Kirlilikten kaynaklı çöplerin etrafında sinekler oluşuyor, bu sinekleri de yarasalar yiyor. Yarasalar kuduz taşıdıkları için tehlikeli varlık olarak biliniyor. Hepsi birbirine bağlı hareket ediyor” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'un karadan ve havadan ilaçlanıp iyi temizlenerek bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Çetintaş, “ Kirliliğin devam etmesiyle birlikte çeşitli hastalıklar da oluşabilir. Kirli denizlere çocuklar giriyor ve son zamanlarda çocuk hastalıklarında da artış söz konusu. Vatandaşlar dikkatli olmalı ve çevreyi kirletmemeli” ifadelerini kullandı.

Barajlar çöl gibi

Kurak geçen yaz ayları nedeniyle İstanbul’un barajlarının doluluk oranı yüzde 51 seviyelerine kadar geriledi. Şehrin doluluk oranı 13 günde yüzde 5 düşerken, Alibey Barajı’nda kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı. Mağlova kemerinin büyük bir kısmının gün yüzüne çıktığı görüntüler havadan çekilen karelere yansıdı. Su seviyesi azalması ile onlarca lastik, bidon, ayakkabı gibi atıklar gün yüzüne çıktı. Kuruyan baraj alanlarındaki toprakların çatalmış hali kuraklığın geldiği seviyeyi ortaya çıkarttı. Uzmanlar yaz aylarında su tüketiminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.