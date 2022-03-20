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Siyaset Ağzından çıkanları kulağı duymadı... Kılıçdaroğlu milletin aklıyla böyle alay etti
Siyaset

Ağzından çıkanları kulağı duymadı... Kılıçdaroğlu milletin aklıyla böyle alay etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ülkenin sorunlarına kilitlendiğini, ülkenin geleceğini düşündüğünü, insanların kimlikleri, inançları ve yaşam tarzları üzerinden siyaset yapmadığını, demokrasiyi ve insan haklarını koşulsuz savunduğunu iddia ederek milletin aklıyla resmen alay etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 15:18:00 -
Ağzından çıkanları kulağı duymadı... Kılıçdaroğlu milletin aklıyla böyle alay etti

Vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek yerine dertlerine dert katan ve kuru laftan başka bir icraat üretmeyen CHP'den akılalmaz bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güç Sende, Senin Elinde Gençlik Çalışması Lansmanı"nda konuştu.

CHP'nin toplumsal sorunlara sağlıklı çözümler ürettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu akla ziyan ifadeler kullandı.

"CHP’li olmak demek ülkenin sorunlarına kilitlenmek, ülkenin geleceğini düşünmek, insanların kimlikleri, inançları ve yaşam tarzları üzerinden siyaset yapmamak, demokrasiyi koşulsuz savunmak, insan haklarını savunmak, düşünce özgürlüğünü savunmak demektir. CHP’li olmak demek aslında insan olmak demektir. CHP’li olmak demek kendi tarihini çok iyi bilmek demektir" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "ağzından çıkanları kulağı duymadı" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

 

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