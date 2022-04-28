Ağzı kulaklarına vardı! Ümit Özdağ ateistin övgüsüne mazhar oldu!

Irkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “TekeTek” programında ailesinin alevi, kendisinin ise ateist ve sol görüşlü olduğunu söyleyen bir gencin mektubunu okuyarak gençlerin neden Zafer Partisi’ni desteklediğini iddia etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “TekeTek” programında ailesinin alevi, kendisinin ise ateist ve sol görüşlü olduğunu söyleyen bir gencin mektubunu okuyarak gençlerin neden Zafer Partisi’ni desteklediğini açıkladı.

Ümit Özdağ’ın okuduğu gencin mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Bundan iki sene önce Ümit Özdağ ile aynı siyasi partide, sempati duyacağımı söyleselerdi bunu kendime hakaret kabul ederdim. Ben ve ailem solun solundayız, sosyalistim ben. Arkadaşlarımın bir kısmı beni aforoz eder diye geçen gün konuşurken sizden bahsedince arkadaşım, ‘Ben zaten Zafer’e oy vereceğim’ dedi. Ben de ‘beni mi deniyorsun?’ diyince gerçek açığa çıktı. Biz 5 arkadaşlık grubu, hepimiz alevi ve solcu, çoktan karar vermişiz sizi desteklemeye de herkes biri diğerine tepki gösterir diye söylememiş.”

Fatih Altaylı’nın bu sözler üzerine Ümit Özdağ’a “Hangi gerekçeyle sizi destekliyorlar, hangi politikanızı destekliyorlar? Altında yatan sebep ne?” sorusuna Özdağ şu yanıtı verdi:

“Neden Zafer Partisini istiyor gençlik. Çünkü biz sistem partilerinden farklıyız. Lafı ağzımızda gevelemiyoruz. Salaklara salak olduğunu söylüyoruz. Sığınmacıların bir örtülü istila olduğunu ve bunun Türkiye’yi bir iç savaşa götürmek istediğini, bu insanların vatanlarına dönmesinin bu oyunu bozacağını söylüyoruz. Çünkü biz bugünkü düzenin bir sömürü düzeni olduğunu biliyoruz.”

Ümit Özdağ sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Türkiye'de başta Selefi, FETÖ, PKK belasından sonra liberal solcular geliyor. Gerçek solculara saygım büyüktür. Solcu liberaller ise deve kuşu gibidir, ne devedir ne kuş. Bunlar PKK ile de, FETÖ ile de işbirliği yapar.”





