Ağzı dar cam şişeler nasıl temizlenir?
Bazı cam şişelerin ağızları içerisine sünger sokup temizleyemeyecek kadar dardır. Peki böyle şişeler nasıl temizlenmeli? İşte cevabı...05 Temmuz 2018 Perşembe 17:12
Zor yıkanan ağzı dar cam şişe ve kavanozları kolaylıkla temizlemek için sizlere bir önerimiz var.
Bir kase pirinci cam şişenin içerisine bir huni yardımıyla doldurun. Daha sonra şişenin içerisine bir miktar bulaşık deterjanı ve sıcak su koyup hızlıca çalkalayın.
Birkaç dakika içerisinde şişenin içerisi tertemiz olacaktır. Durulayıp kullanabilirsiniz...
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