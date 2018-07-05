Ağzı dar cam şişeler nasıl temizlenir?

Zor yıkanan ağzı dar cam şişe ve kavanozları kolaylıkla temizlemek için sizlere bir önerimiz var.

Bir kase pirinci cam şişenin içerisine bir huni yardımıyla doldurun. Daha sonra şişenin içerisine bir miktar bulaşık deterjanı ve sıcak su koyup hızlıca çalkalayın.

Birkaç dakika içerisinde şişenin içerisi tertemiz olacaktır. Durulayıp kullanabilirsiniz...