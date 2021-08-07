'Ağustos'ta yağmaz! Duaya inanmayın' diyen Metin Uca Antalya'daki yağmur sonrası dalga konusu oldu!

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Türkiye, son 11 günde Antalya’nın Manavgat ilçesi, Fethiye, Marmaris, Köyceğiz, Milas başta olmak üzere 47 ilde çıkan ve büyük bir kısmı söndürülen orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

223 yangının 217'si kontrol altına alındı

47 ilde 223 noktada çıkan orman yangınlarının 217’si 16 uçak, 57 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

6 noktada yangınla mücadele sürüyor

Muğla’nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Yatağan ilçeleri ile Isparta’nın Sütçüler ilçesinde 6 noktada yangınla mücadele ise devam ediyor.

Müslümanların 'yağmur duası' ile dalga geçti

Türkiye’nin yangınlarla mücadele ettiği zorlu dönemde kimi sanatçı bozuntuları hükümetin yangınla mücadelede yetersiz kaldığını söyleyerek provokatörlük yaparken; bazı solak medya ile ‘medya soytarısı’ Metin Uca da ‘yağmur duası’nda bulunan Müslümanları hedef alarak dalga geçti.

Metin Uca: Duaya değil, bilime inanın

Bir zamanlar televizyonda sunduğu ucube bilgi yarışmasında kadın bedeni üzerinden prim yapmaya çalışan Metin Uca, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak’ın çağrısıyla son birkaç gündür yapılan ‘yağmur duası’yla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki Ağustos’ta Antalya’ya yağmur yağmaz. Duaya değil, bilime inanın

‘Dua’nın gücüne inanmayın’ diyerek Rahmet’in sahibine el açanları küçümseyen Metin Uca’nın paylaşımından iki gün sonra Antalya’da sağanak yağış hakim oldu.

Antalya'da yağmur sevince boğdu

Yağmur duasına başlamadan önce Meteoroloji tarafından yayımlanan hava raporunda güneşli gözüken Antalya’da yağan yağmur, başta bölgede cansiperane çalışan ekipler ve vatandaşlar ile tüm Türkiye’yi sevince boğdu.

Sahadaki kahramanların mücadelesine Müslümanların da dua ordusuyla destek vermesinin ardından 10. gününde kontrol altına alınan yangın 11. günde yağan yağmur ile tamamen söndürüldü.

Metin Uca paylaşımını sildi

Müslümanların duasının ardından Antalya’da 'ağustos ayında' yağan yağmur sonrası Metin Uca, yaptığı paylaşımı sildi. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bu detay, yağmur sonrası dalga konusu oldu.

Attığı tweeti inkar eden Metin Uca, kendisine yapılan eleştiriler sonrası rezilliğinin üstünü kapatmak için daha ileriye giderek Müslümanlara hakaret etti.

Müslümanlara hakaret etti

Uca Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Ama çarpıtmada takkeli parazitler için sınır yoktu, “sahte tweet” üretip, yağmur yağacağını meteoroloji raporundan yüzlerine çarpan beni yağmur yağmayacak dedim diye suçladılar. Geleneksel dinidar soysuz dinci yalanlarını arş-ı ala’ya çıkardılar.

İhsan Şenocak ve Müslümanlar şükür duası yaptı

Öte yandan İhsan Şenocak, beraberindeki Müslümanlarla birlikte yağan yağmurlar sebebiyle şükür duası yaptı.

Kadir Gecesi ile dalga geçmişti

Metin Uca daha önce de Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili dalga geçen bir paylaşımda bulunmuştu.