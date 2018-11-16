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Ağustos’ta 490 bin kişi işe yerleştirildi

İşsizlik oranının 0.3 puan arttığı Ağustos ayında 490 bin kişi işe yerleştirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 13:44
Ağustos’ta 490 bin kişi işe yerleştirildi

İstihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48.3 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı.

Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 11.1 oldu.

İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre ise 0.3 puan arttı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 13:44
  1. Türkiye
  2. İşsizlik oranı

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