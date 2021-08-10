Ağustos ayının hacamat günleri hangileridir? Ağustos ayı hacamat takvimi

Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin zamanında, hacamatın hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı uygulandığını, bizzat kendisinin de hacamat yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiğini bilmekteyiz. Peki, Ağustos ayının hacamat günleri hangileridir? İşte merak edilen haberin detayları…

Ağustos ayının hacamat günleri hangileridir?

Yeşil olarak işaretlenenler Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamat yaptırdığı günlerdir. Siyah olarak işaretlenen günler ise hacamat yapabileceğiniz günlerdir. Kırmızı olarak işaretlenen günler ise hacamat yapmamanız gereken günlerdir.

Hacamatın faydaları nelerdir?

1-Kılcal damarlardaki tıkanıklığı açar.

2-Hacamat doğal kortizonu artırır. Buda hacamat sonrası ağrılı durumların azalmasını hatta ağrıların yok olmasını sağlar.

3-Boyun, ense, omuz ağrılarında, lumbago ve siyatikte

4-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır.

5-Tansiyonun dengelenmesinde yardımcı olur.

6-Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine faydalıdır.

7-Düzenli hacamat dokulardaki gaz ve toksinlerin atılmasını sağlar.

8-Düzenli hacamat cilt parlaklığını arttırır.

9-Uykuyu düzenler, sabahları dinç uyanmayı sağlar.

10-Kandaki toksin ve zehirli maddeleri atmaya yardımcı olur.

11-Ayaklarda ve belden aşağıdaki organlarda aşırı sıcaklama, yanma ve aşırı üşümeye iyi gelir.

12-Vertigo ve tinnitus gibi kulak hastalıklarına iyi gelir.