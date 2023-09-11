Ağustos ayında araç alıcıları beklemeyi tercih etti

2. el otomobil ilan platformu arabam.com, ağustos ayının 2. el ilan verilerini paylaştı. Buna göre; en çok ilana koyulan araçlar sırasıyla 2012, 2015 ve 2011 yıllarına ait modeller oldu. Ağustos ayında ilanlarda en çok 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı %51 olarak gerçekleşti. İlanlar içinde en yüksek payı ise %26,3 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlar oluşturdu. Ağustos ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şöyle oldu:

İkinci el ilanlarının % 70’i otomobil

arabam.com’da ağustos ayında ikinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise %2’lik kısmı oluşturdu.

En çok Renault Clio ilanı yer aldı

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ağustos ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea ve Passat oldu. Bu modelleri ise Honda Civic, Volkswagen Polo ve Ford Fiesta takip etti.

Nissan Qashqai liderliğini korudu

arabam.com’da yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Nissan Qashqai %21 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Chevrolet Captiva, Peugeot 2008, Nissan Juke ve Mitsubishi L200 izledi.



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2012 yılına ait modeller ilk sırada

arabam.com’da ağustos ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları ikinci sırada %6,5 ile 2015, üçüncü sırada ise %6,3 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla yine %6,3 ile 2016, %5.9 ile 2017 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13’ünü oluşturdu.

1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların %51’i

arabam.com’daki ilanlarda 1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 oldu, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

800 bin TL ve üstü araçların oranı yüzde 24,3

İlanlar içinde en yüksek payı %26,3 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlardan oluşturdu. 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar %12.9 ile ikinci, 600.001 TL – 700.000 TL aralığındaki araçlar %12 ile üçüncü sırada yer aldı. 200.000 TL ve altı araçların oranı ise %8,3 oldu.

Düz vitesli araçların ilan oranı değişmedi

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında haziran ve temmuz aylarında olduğu gibi ağustos ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görüldü. İlanların %66’sı düz vitesli araçlardan oluştu. Otomatik vitesli araçlar ilanların %21’ini, yarı otomatik vitesli araçlar da %14’ünü oluşturdu.

Benzinli araçlar üçüncü sırada

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %52,12 oldu. LPG’li araçlar %24,83 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların %22,43 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

En çok ilan 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi

İkinci el piyasasında ağustos ayında ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %27 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde %18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %16 olarak gerçekleşti. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.