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Ağustos ayına rağmen erimeyen kar tüneline yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde her hafta faaliyetler gerçekleştiren ‘’Yüksekova doğa tutkunları’’, dışarıdan gelen dağcı grupla Sat bölgesinde halen duran kar tünelinde dinlenerek serinledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:15
Ağustos ayına rağmen erimeyen kar tüneline yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde her hafta faaliyetler gerçekleştiren ‘’Yüksekova doğa tutkunları’’, dışarıdan gelen dağcı grupla Sat bölgesinde halen duran kar tünelinde dinlenerek serinledi.


Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sat bölgesine giden ‘’Yüksekova doğa tutkunları’’ ilçe dışından gelen gurupla beraber bölgede yürüyüş gerçekleştirdi. Grup, Doski ve Sat bölgesine giderek ilk olarak güzergah üzerinde bulunan Doski köylerini gezdi. Daha sonra bölgenin can damarı ve turizm kaynağı olan Sat bölgesine giderek gezilerini yaptılar. Sat bölgesinin eşsiz manzarası karşında ve 4 mevsimin bir arada gören dağcı grup, gördükleri manzara karşında hayran kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de Sat bölgesinde Ağustos ayına rağmen erimeyen kar tüneline hayran kalan grup üyeleri, çok merak ettikleri kar tünelinin içine girerek hem dinledi hem de serinledi. Ağustos ayına rağmen kar tüneli gören grup, bol bol hatıra fotoğrafı da çekti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Doğa Tutkunları Başkanı Kahraman Aytan, “Biz Yüksekova doğa tutkuları olarak her hafta bölgenin güzellikleri tanıtmak ve keşfetmek için gezi ve yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Bu hafta dışarıdan gelen misafirlerimize bölgenin can damarı olan Sat bölgesine getirdik. İlk olarak Doski bölgesinde bulunan güzergah üzerinde bulunan köyleri gezerek sat’a geldik. En çok şaşırdığımız durum ise Ağustos ayına rağmen manzarası süper olan kar tüneline geçtik. İnanılmaz bir güzelliği var. Havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarla içine gittik. Kar tüneli içinde hem dinledik hem serinledik hem de bolca fotoğraf çektik. Misafirlerimiz bu manzara karşında ise hayran kaldılar inan. Böyle sıcak günlerin yaşandığı günlerde karın olması onları hem mutlu hem de sevindirdi. Bizde onların mutluluğa ortak olmak için doyasıya gezdirip eğlendirdik. Sağ olsunlar onlar da bizim misafirperverliğimizden çok mutlu olup ilçeden ayrıldılar. Bizimle bu eşsiz doğa güzelliklerine ortak olup gelen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:15
  1. doğa
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