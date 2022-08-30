Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay enflasyon oranını açıklıyor. Pek çok kişi ağustos ayı enflasyon oranını araştırmaya başladı. Peki, Ağustos 2022 enflasyon oranı belli oldu mu?

Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ağustos ayı kira artış oranı ne oldu?

TÜİK henüz ağustos ayı enflasyon oranını açıklamadı. TÜİK verileri her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Eylül 2022 cumartesi gününe denk geldiği için enflasyon rakamı 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Temmuz 2022 enflasyon rakamı ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.