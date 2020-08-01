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Ağustos 2020 Dünya Gündemi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:02:00 -
Ağustos 2020 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra Belarus'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ağustos ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Ağustos

- Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle Rusya'dan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar başlayacak.

2 Ağustos

- Kuzey Makedonya'da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisinin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.

7 Ağustos

- Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 19. Uluslararası DokuFest Film Festivali başlayacak.

9 Ağustos

- Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek.

10 Ağustos

- Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin TurAz Kartalı 2020 tatbikatı sona erecek.

- Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yeniden uçuşlar gerçekleştirilecek.

14 Ağustos

- Bosna Hersek'te bir hafta sürecek 26. Saraybosna Film Festivali başlayacak.

22 Ağustos

- Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, vefatının 20. yılında Azerbaycan'da anılacak.

23 Ağustos

- Rusya'da 3 gün süreyle 6.Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2020" düzenlenecek.

25 Ağustos

- Kosova'nın başkenti Priştine'de 12. Prifest Uluslararası Film Festivali başlayacak.

31 Ağustos

- Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlanacak.










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