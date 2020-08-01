Ağustos 2020 Dünya Gündemi
ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmelerin yanı sıra Belarus'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ağustos ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Ağustos
- Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle Rusya'dan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar başlayacak.
2 Ağustos
- Kuzey Makedonya'da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisinin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.
7 Ağustos
- Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 19. Uluslararası DokuFest Film Festivali başlayacak.
9 Ağustos
- Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek.
10 Ağustos
- Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin TurAz Kartalı 2020 tatbikatı sona erecek.
- Rusya'dan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yeniden uçuşlar gerçekleştirilecek.
14 Ağustos
- Bosna Hersek'te bir hafta sürecek 26. Saraybosna Film Festivali başlayacak.
22 Ağustos
- Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, vefatının 20. yılında Azerbaycan'da anılacak.
23 Ağustos
- Rusya'da 3 gün süreyle 6.Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2020" düzenlenecek.
25 Ağustos
- Kosova'nın başkenti Priştine'de 12. Prifest Uluslararası Film Festivali başlayacak.
31 Ağustos
- Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlanacak.